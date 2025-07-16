Трамп заявив, що не планує передавати Україні далекобійну зброю

Президент США Дональд Трамп у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів про можливу готовність Вашингтона постачати Україні ракети великої дальності, заявив, що його адміністрація не збирається цього робити.

Трампа також попросили прокоментувати повідомлення, що з’явилося в американських медіа з посиланням на джерела, про те, що він нібито заохочував українського президента Володимира Зеленського завдати удару по Москві. У публікаціях говорилося, що Трамп запитав Зеленського, чи зможе він завдати удару по Москві чи Санкт-Петербургу, якщо США нададуть далекобійну зброю. Про це писала, зокрема, газета The Financial Times.

У коментарі у вівторок Дональд Трамп сказав, що Україна не має націлюватися на російську столицю. Глава Білого дому також сказав, що не займає чийсь бік через війну в Україні, і просто хоче зупинити вбивства.

Трохи раніше 15 липня прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що слова американського президента були вирвані із контексту.

«Президент Трамп просто поставив питання, а не спонукав до подальших вбивств. Він невпинно працює над тим, щоб зупинити насильство і покласти край війні», – сказала Левітт телеканалу CNN.

У коментарях у вівторок Трамп також, як зазначає Reuters, захищав встановлений ним днем раніше термін 50 днів, протягом яких Росія, за його словами, повинна погодитися на угоду щодо припинення вогню в Україні, уникнувши тим самим високих мит щодо країн, які купують російську нафту.

«Не думаю, що 50 днів це надто великий термін, і це може статися і раніше», – сказав Трамп.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

Водночас Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну. Він повідомив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів. У Європі привітали цю заяву, але вважають, що 50 днів – це дуже багато.

Згодом The Washington Post з посиланням на поінформоване джерело писало, що Дональд Трамп розглядав можливість відправки Україні крилатих ракет Tomahawk – їх поки нема в переліку поставок, але вони можуть бути включені пізніше. Видання також писало про ймовірний дозвіл на використання 18 ракет великої дальності ATACMS, які зараз є в Україні, з повною дальністю дії 300 кілометрів – це не долетить до Москви чи Санкт-Петербурга, але вразить військові бази, аеродроми і склади постачання в глибині Росії, які зараз перебувають поза зоною досяжності.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що обіцянка Трампа підвищити тарифи та надіслати зброю Україні була сприйнята «не як сигнал до миру, а як сигнал до продовження війни».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що президент США Дональд Трамп діє, виходячи з того, що успішні зусилля США, спрямовані на те, щоб посадити президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, вимагають поєднання економічних інструментів із західною військовою підтримкою, що дозволить Україні посилити тиск на Росію на полі бою.



