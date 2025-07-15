В ISW проаналізували останні заяви Трампа щодо Росії

Президент США Дональд Трамп діє, виходячи з того, що успішні зусилля США, спрямовані на те, щоб посадити президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, вимагають поєднання економічних інструментів із західною військовою підтримкою, що дозволить Україні посилити тиск на Росію на полі бою. Про це йдеться в останньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Трамп заявив, що російська економіка працює «дуже погано» і що Росія використовує свої активи для війни, а не для торгівлі. В ISW вважають, що втрати Росії на полі бою є ключовим фактором її економічних негараздів, оскільки Москва страждає від наслідків збільшених і нестійких витрат на війну, зростаючої інфляції, значного дефіциту робочої сили та скорочення російського суверенного фонду добробуту.

«Посилення тиску на російські війська на полі бою поставить під загрозу зусилля Путіна, спрямовані на те, щоб балансувати між «маслом і зброєю», і може змусити Путіна зіткнутися з важким вибором раніше, ніж йому цього хотілося б. Змусивши Путіна або прийняти непопулярні рішення, або зіткнутися зі сценарієм, за якого Росія не зможе продовжувати війну нинішніми темпами, це може привести Путіна за стіл переговорів, готового запропонувати поступки, щоб закінчити війну на умовах, прийнятних для України і Сполучених Штатів», – йдеться у звіті.

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Аналітики ISW неодноразово оцінювали, що Кремль застосовує різні методи в рамках більш широких зусиль, спрямованих на затягування переговорного процесу і продовження війни, щоб забезпечити собі додаткові територіальні здобутки на полі бою.



14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

Водночас Трамп зазначив, що «незадоволений» політикою Росії, яка останнім часом посилила повітряні атаки на Україну. Він повідомив, що США планують запровадити 100-відсоткові вторинні мита, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів.

Раніше американське видання Axios із посиланням на два джерела написало, що однією з речей, яка переконала Трампа надати Україні зброю, була телефонна розмова з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбулася 3 липня. Тоді лідер РФ чітко дав зрозуміти, що планує продовження ескалації.