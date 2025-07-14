Дедлайн для Росії й ППО Україні. Подробиці «важливої заяви» Трампа

Спільну пресконференцію президента США Дональда Трампа й генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Білому домі транслювали наживо низка українських і закордонних медіа. Інтерес до неї підігрів сам президент США, анонсувавши «важливу заяву» щодо Росії на 14 липня. А за день до її виголошення сенатор Ліндсі Грем, наближений до Трампа, порадив усім очікувати на «дуже агресивну» заяву.

Чи виправдали очікування слова Трампа?

Яку зброю отримає Україна?

І до чого готуватися Росії та її партнерам?

«Чудові новини для України»

«Я чую так багато розмов. Це все балачки (з боку Путіна – ред.), а потім ракети летять по Києву… Це має припинитися», – обурювався президент США тактикою російського колеги, яка й призвела до зміни його власної.

Шість разів за період своєї нинішньої каденції в Білому домі Дональд Трамп зідзвонювався з Володимиром Путіним, щоб покласти край війні в Україні. Завжди, наголосив американський лідер, розмови були «приємними». Та за ними слідували вчинки, які Трамп знову засудив.

Президент США вкотре розкритикував Володимира Путіна за бомбардування цивільних і продовження війни проти України. При цьому Трамп відмовився називати лідера РФ «вбивцею», як колись зробив його попередник Джо Байден.

Він обдурив багатьох людей: Буша, Обаму, Клінтона, Байдена. Але він не обдурить мене

«Не хочу називати Путіна вбивцею, але він – міцний хлопець, що обдурив багатьох людей: Буша, Обаму, Клінтона, Байдена. Але він не обдурить мене», – заявив Трамп.

Очільник Білого дому оголосив про рішення, що свідчить про кардинальний розворот у його політиці щодо Росії й України. США готові продавати «найсучаснішу» військову техніку «на мільярди доларів», вона надходитиме до НАТО. По тому, за словами Трампа, її «швидко розподілять і передадуть на поле бою в Україні».

Ключова відмінність від зброї, яку Україні надавала попередня американська влада – джерело її оплати. Це не буде безповоротний грант – США продаватимуть зброю НАТО. По суті, Трамп дозволив Європі придбати в Америки військову техніку, а потім направити її Україні.

«Ми надсилатимемо їм зброю, а вони за неї платитимуть», – коротко пояснив Трамп суть угоди.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який сидів поруч із президентом США, назвав бажання Дональда Трампа спорядити Україну «всім необхідним» для захисту від Росії, але за рахунок Європи, «цілком логічним».

Марк Рютте розповів про попередні консультації з союзниками, які провів наприкінці минулого тижня, щойно дізнавшись про фактичну зміну курсу Трампа від нього самого.

«Німеччина, а також Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Велика Британія, Нідерланди, Канада – всі вони хочуть бути частиною цього. І це лише перша хвиля. Буде ще більше. Тож ми будемо працювати через системи НАТО…, щоб ми могли правильно сформувати пакети військової допомоги», – підкреслив Рютте.

Генсекретар альянсу наголосив, що в такий спосіб Україна отримає доступ до «величезної кількості озброєння», що означає «чудові новини» для неї.

Дедлайн для Росії

Говорячи про «жахливу» війну й необхідність її припинення, Трамп оголосив і конкретний термін, який відводить Росії на укладення угоди.

Якщо не буде угоди протягом 50 днів, ось що ми зробимо – вторинні мита

«Якщо цього не станеться і в нас не буде угоди протягом 50 днів, ось що ми зробимо – вторинні мита… Будуть щонайменше стовідсоткові тарифи», – анонсував Трамп свої наступні кроки, спрямовані на забезпечення результату в мирних зусиллях. При цьому президент США не пояснив, чому йдеться не про 500-відсоткові тарифи проти країн, що торгують із Росією. Саме такі мита запропоновані у резонансному законопроєкті авторства сенаторів Грема і Блюменталя.

Рютте, коментуючи плани Трампа, зауважив, що на місці Путіна переглянув би власну політику.

«Якби я був Володимиром Путіним і чув, як ви говорите про те, що плануєте зробити за 50 днів, і про це оголошення, я б переглянув, чи не варто мені ставитися до переговорів щодо України більш серйозно, ніж я це роблю зараз», – зазначив генсекретар НАТО.

50 днів – це дуже довгий термін, якщо врахувати, що щодня вбивають невинних цивільних осіб

Не так схвально, втім, відгукнулася про дедлайн чільна дипломатка ЄС Кая Каллас.

«50 днів – це дуже довгий термін, якщо врахувати, що щодня вбивають невинних цивільних осіб», –наголосила посадовиця, коментуючи на пресконференції у Брюсселі новини з Вашингтона.

Водночас дипломатка назвала «дуже позитивним» те, що Трамп займає тверду позицію щодо Росії.

Експерти, з якими спілкувалося Радіо Свобода, пов’язують 50-денний дедлайн із «літнім наступом» Росії.

«Можливо, все впирається в якісь дати, дедлайни і те, що, мовляв, ну-ну, хай Росія зараз, з огляду на передачу певних видів озброєнь, покаже, як вона зможе здійснити цей наступ, який був анонсований. Ми вже неодноразово такі речі бачили за часів попереднього президента, коли буцімто давався час Путіну для реалізації певних можливостей, а потім ставало ясно, що Путін нічого не досяг глобально і стратегічно, але це забирало час і українські життя», – сказав Радіо Свобода (програма «Свобода.Live») директор Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Яка зброя і скільки PATRIOT?

Ні Трамп, ні Рютте не уточнювали публічно, який обсяг зброї буде проданий НАТО з подальшою перспективою її відправки до України. Видання Axios дізналося, що в межах першого пакета допомоги Україна отримає техніки на 10 мільярдів доларів.

Не було публічних згадок і номенклатури, яка може фігурувати в переліку. Це змусило багатьох гадати, чи зберігають актуальність плани передати Україні «наступальну зброю», про які повідомляло видання Axios. Після «важливої заяви» Трампа воно написало, що пакет можуть наповнити засобами ППО, артснарядами і «ракетами великої дальності, які можуть сягати вглиб Росії».

У відповідь на запитання журналістів Трамп, однак, підтвердив, що ЗРК Patriot стануть частиною нової схеми передачі озброєнь Україні і що деякі надійдуть «дуже скоро – фактично протягом декількох днів». Формально, уточнив очільник Білого дому, американські системи будуть продані Європі на заміну тих, що вона направить Україні.

Президент США сказав про «одну країну», в якої є 17 «готових до відправки» систем Patriot, не називаючи її.

«Ми будемо працювати над угодою, за якою 17 або значна частина з 17 («Петріотів» – ред.) будуть відправлені на поле бою. І це можна зробити дуже швидко», – наголосив Трамп.

До прикладу, Німеччина не була готова передати жоден ЗРК. У минулому вона віддала Україні три ЗРК Patriot, ще два доправила до Польщі, яка з очевидних причин нині вважається «прифронтовою» країною ЄС. Ще один – у неробочому стані.

На озброєнні лишається шість установок, сказав в інтерв’ю Financial Times німецький міністр оборони Борис Пісторіус. І саме цьому – де знайти установку, яку доправити Україні – присвячені телефонні переговори Дональда Трампа й канцлера Німеччини Фрідріха Мерца останніми тижнями.

«Щодо Німеччини – я майже готовий підтвердити, що вона віддала все, що могла, не ставлячи під загрозу безпеку власного повітряного простору… А тепер візьмемо таку країну, як Іспанія. Завдяки її географічному положенню Іспанії набагато менше загрожує будь-який вид повітряної атаки з боку Росії. Тож можна стверджувати, що Іспанія насправді може поставити більше батарей Patriot…. Це аргумент, який можна навести, якщо подивитися на конкретні цифри в запасах Іспанії чи інших західноєвропейських країн. Чесно кажучи, вони повинні вирішити, що для них є військово доцільним, а що ні», – зазначив у коментарі Радіо Свобода безпековий аналітик і засновник Brussels Freedom Hub Роланд Фроденштайн.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина готова оплатити дві системи Patriot для України, ще одну – Норвегія. Всього Україна зробила заявку на 10 комплексів, і український президент давав зрозуміти, що гроші знайдуться. Більше питання – де брати самі системи, з якими, як говорив держсекретар Марко Рубіо, «доступні в багатьох країнах Європи, але ніхто не хоче з ними розлучатися».



