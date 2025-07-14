60 днів до ескалації: Путін попередив Трампа про новий наступ на сході

Російський лідер Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу, що протягом найближчих 60 днів планує нову ескалацію на сході України. За словами джерела видання Axios, під час телефонної розмови 3 липня Путін дав зрозуміти: мета – вийти на адміністративні кордони окупованих областей.

Про це Трамп пізніше розповів президенту Франції Емманюелю Макрону, підкресливши, що Путін «хоче забрати все це».

Раніше, як повідомляє Reuters, американський президент заявив, що направить в Україну зенітно-ракетні комплекси Patriot, зазначивши, що Києву вони вкрай необхідні. За його словами, російський лідер Володимир Путін «добре говорить, а потім увечері всіх бомбить».

Точної кількості комплексів Patriot Трамп не уточнив, але зазначив, що їхню вартість відшкодує Європейський Союз.

Уже сьогодні Трамп представить новий план військової допомоги Україні, до якого, як очікується, увійде наступальне озброєння, пише Axios. Це стане різким поворотом у риториці Трампа, який раніше стверджував, що передаватиме лише оборонну зброю, щоб не провокувати ескалацію війни.

Співрозмовники видання вважають, що може йтися про ракети великої дальності, здатні вражати цілі глибоко в тилу Росії, включно з Москвою.

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