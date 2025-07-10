«Очевидно, що там криза». Росія намагається зрізати Сіверський виступ – форпост оборони ЗСУ

Армія РФ почала просуватися у Білогорівці – донедавна єдиній точці під контролем ЗСУ у Луганській області і одній із ключових точок оборони так званого Сіверського виступу. Про успіхи армії РФ там проєкт DeepState почав повідомляти у середині березня, а за два місяці наступ набрав обертів: майже усе селище після оновлення мапи за 14 червня перебуває в «червоній зоні», тобто під контролем російських військ. Ще невелика його частина на заході – у «сірій зоні», там тривають бої.

Ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник пізніше навіть заявив, нібито всі 100% області – під контролем РФ, що спростували в Луганській ОВА, Генштабі ЗСУ та ОСУВ «Хортиця». Проте, за словами українських військових, агресор дійсно активізувався на цій ділянці, а експерти – що тут вже криза.

Чому Білогорівка – така важлива для оборони ЗСУ?

Чим загрожує втрата цього селища?

Розбирались Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Білогорівка – «луганська Чорнобаївка». Головне про селище Розташування: Луганська область, Лисичанська міська громада;

прямо на кордоні з Донецькою областю;

на височині на березі річки Сіверський Донець. Білогорівка – така собі «луганська Чорнобаївка», де російські війська зазнали величезних втрат під час спроби форсувати Сіверський Донець в травні 2022 року. Зокрема, як повідомляв Інститут вивчення війни (ISW), лише за 11 травня агресор втратив 485 солдатів, понад 80 одиниць техніки були пошкоджені. Армія РФ захопила Білогорівку на початку липня, але під час контрнаступу Сил оборони на Харківщині восени того 2022 року селище було звільнено. Відтоді агресор не припиняв спроб взяти Білогорівку під контроль. Наразі це одна з ключових точок оборони Сіверського виступу – відносно стабільної ділянки фронту між Лиманським і Краматорським (Часовоярським) напрямками. Важливість цього селища у тому, що воно лежить на сприятливій для оборони височині, а далі на захід аж до Сіверська практично немає населених пунктів – а значить, зручних позицій для ЗСУ. Цивільних у Білогорівці немає, як і цілих будівель. Населення селища до повномасштабного вторгнення становило близько 1000 людей.

«Очевидно, там криза»

«На Сіверську ситуація дещо ускладнюється і не варто думати, що там chill-напрямок, цілком можливо, що цього літа там буде гаряче», – написав старший лейтенант з позивним «Алекс» у своєму телеграм-каналі «Офіцер» 7 червня, вказавши, що контроль над Білогорівкою втрачено.

Ситуація тут почала ускладнюватись, згідно з повідомленнями проєкту DeepState, у середині березня. Далі аналітики регулярно фіксували просування агресора довкола і в самій Білогорівці.

Сіверський напрямок пожвавився, і за рахунок використання ворогом ствольної артилерії

«Загалом Сіверський напрямок пожвавився. За рахунок використання ворогом ствольної артилерії якщо, наприклад, у березні-квітні середньодобова кількість обстрілів була 56-89, це така узагальнена цифра, яку я для себе фіксував, то сьогодні маємо кількість обстрілів, яка сягає понад 150, за минулу добу було 165 обстрілів», – зазначив спікер ОТУ «Луганськ» Дмитро Запорожець в ефірі Радіо Донбас Реалії 12 червня.

14 червня DeepState оновив мапу: більша частина Білогорівки була зафарбована червоним, тобто як підконтрольна армії РФ, і ще невелика частина на західних околицях – позначена «сірою зоною».

Дмитро Запорожець запевнив, що у Луганській області ще тримають оборону десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади. І водночас зазначив, що «все-таки більша частина Білогорівки – це вже «сіра зона».

«Кількість позицій Сил оборони, які там є (у Луганській області – ред.), я вам не можу назвати, але точно можу сказати, що вони на сьогодні є, незважаючи на те, що ворог десь з кінця лютого-початку березня значно активізував застосування FPV-дронів. І той особовий склад, який перебуває на позиціях, змушений бути там 30 днів і більше для того, щоб в першу чергу зберегти життя цих же військовослужбовців, не наражати на небезпеку зміну», – зазначив спікер ОТУ «Луганськ».

Що таке Сіверський виступ Напрямки і їхні назви Генеральний штаб формує за назвою населеного пункту, який є ціллю агресора на певній ділянці і для захоплення якого він концентрує зусилля. Сіверський напрямок охоплює території на схід та південь від Сіверська, напрям наступу російських військ – зі сходу на захід.



Сіверський виступ є трохи вужчим визначенням, від ним мається на увазі ділянка суто довкола Сіверська, що має форму виступу, який врізається в лінію бойового зіткнення (Григорівка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Виїмка, Переїзне, Федорівка, Івано-Дар’ївка у Донецькій області та Білогорівка, Греківка, Надія, Новоєгорівка та Серебрянський ліс в Луганській). Росія намагається зрізати цей виступ, оскільки пряма лінію фронту є значно зручнішою для атак та просувань.

Володимир Голягін, начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади, своєю чергою зазначив, що ситуація залишається складною, але бійці підрозділу стримують противника на цій ділянці.

За його словами, армія РФ переважно використовує тактику штурмів малими піхотними групами, які намагаються просунутись і закріпитись на рубежах під прикриттям своїх FPV, мінометів та артилерії, значно рідше – танків. Противник активно використовує мототехніку, багі, бо в них, пояснює військовий, важче влучити з FPV, які українські захисники своєю чергою застосовують для зупинення російської піхоти.

Білогорівка: втрачена чи ні?

30 червня ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, нібито агресор взяв під контроль 100% області. Цю заяву фактично спростував Генштаб ЗСУ, повідомивши у зведенні ввечері 1 липня, що Сили оборони «відбили вісім штурмів ворожих військ в районі Білогорівки та у бік Григорівки й Виїмки».

ОСУВ «Хортиця» відзвітувало, що Сили оборони 30 червня, 1 та 2 липня відбивали атаки російської армії неподалік Греківки та в Серебрянському лісництві.

Голова Луганської ОВА Руслан Харченко 3 липня зауважив намагання російських військ просунутися біля Білогорівки та Греківки, – села також у Луганській області.

Спростували заяву Пасічника навіть Z-блогери, чиї заяви проаналізував американський Інститут вивчення війни (ISW).

Реагуючи на заяву ватажка «ЛНР», вони заявили, що російські війська ще не повністю контролюють Надію та Новоєгорівку, також в «сірій зоні» перебувають деякі ділянки на адмінкордоні з Донецькою областю.

Зважаючи на дані українських військових та DeepState, у Луганській області тривають бої у:

Білогорівці;

Надії;

Греківці;

Новоєгорівці;

Серебрянському лісі та на ще деяких ділянках поблизу цих населених пунктів.

За оцінками ISW станом на кінець листопада 2024 року, російські війська захопили приблизно 99% Луганської області. У Луганській ОВА у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що станом на 1 липня 2025 року під тимчасовою окупацією Росії перебували понад 95% території області.

«Інформації з тої ділянки фронту фактично дуже і дуже мало. І військові про це говорять, скажімо так, відверто дуже скупо. Очевидно, що там є просування, очевидно, що там криза», – зазначив військовий аналітик Михайло Жирохов в ефірі Радіо Донбас Реалії, коментуючи ситуацію довкола Білогорівки та Сіверська.

У DeepState, пишучи про ураження противника на околицях Серебрянки – села по той бік адмінкордону, у Донецькій області, за менш ніж 10 км від Білогорівки – також наголошували на складності цієї ділянки для аналізу.

Очевидно, що там є просування, очевидно, що там криза

«Ми давно спостерігаємо за активністю на даній ділянці і для аналізу подій вона є складною, а також черговим прикладом того, що аналіз фронту і позначення на мапі виключно за OSINT-ом давно не є 100%-м. Події відбулися більше тижня тому, а їх розвиток досі набирає обертів, адже подібні «забіги» противника в глибину території від «червоної зони» в напрямку Григорівки та Серебрянки трапляються постійно», – написали аналітики 22 червня, опублікувавши кадри ураження противника бійцями батальйону SIGNUM 53-ї ОМБр на околицях Серебрянки.

Серед факторів, які роблять аналіз складним, вони назвали подання недостовірних доповідей про реальний стан справ та трансформацію лінії бойового зіткнення, що «тягне за собою часту появу ділянок з великою кількістю «сірої зони» на мапі». І зазначили, що бійці Сил оборони намагаються стримати тиск по лінії Григорівка – Серебрянка, але «ситуація погіршується».

Ефект білогорівського доміно

«[Білогорівка] – це ключ, який відкриває дорогу на Сіверськ – дає змогу впливати на наші логістичні шляхи, і тоді вся лінія оборони міста опиняється під загрозою», – пояснив важливість Білогорівки для оборони ЗСУ командир батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України «Рубіж» Петро Кузик в ефірі Радіо Донбас Реалії. Бійці цього підрозділу тримають оборону на сіверській ділянці понад два роки.

Він зауважив, що якщо зважати на висоти, то противник перебуває на кращих позиціях. Проте бійцям вдається стримувати агресора.

«Там просто вже настільки принципове протистояння, що простріляний кожен кущик з нашого і з їхнього боку, замінований кожен шлях, пілоти [БПЛА] знають, о котрій годині які тиски, куди вітер дме, – розповідає Петро Кузик. – Тому там дуже складно і для нас працювати, для ворога ж в десятки разів складніше, бо ми від оборони працюємо об'єктивно, а вони наступальні дії проводять».

На запитання, чи в разі втрати Білогорівки оборона Сіверська буде під загрозою, він відповів, що вона «значно ускладниться».

Дмитро Запорожець вважає, що Росія Сіверський напрямок використовує, аби відволікати Сили оборони.

«Основні зусилля, як ми бачимо, і це видно статистично, це Торецький напрямок, Краматорський напрямок… Наше бачення і бачення керівного складу, що ворог там буде накопичуватись задля відволікаючих дій», – зазначає спікер ОТУ «Луганськ» Дмитро Запорожець.

[Білогорівка] – це ключ, який відкриває дорогу на Сіверськ

Водночас він зауважив, що, можливо, армія РФ періодично проводитиме і великі штурмові дії з застосуванням великої кількості особового складу, техніки, аби «якомога більше розтягнути наші сили і засоби для своїх якихось перспективних дій в цьому напрямку».

«Перспективними є підступи до міста Сіверська, як варіант за період літньої кампанії намагатися його захопити», – зазначив військовий.

Військові і аналітики, з якими спілкувались Донбас Реалії, згодні в тому, що Росія намагатиметься захопити Сіверськ. Складність цієї ділянки, яку вони зауважують, – значна взаємозалежність з іншими.

«Сіверський напрямок – це складний конструктор, до якого належить і Білогорівка з висотами, і «ліс чудес» (Серебрянське лісництво – ред.), ділянка в районі Торського на Лиманському напрямку. Все це взаємоповʼязане між собою, і п*ц в одній точці – може спровокувати загальний п*ц», – наголосив «Алекс».

Одним із наслідків може стати просування на лінію південних фортець – вони ж останні – у Донецькій області. Якщо армії РФ вдасться захопити Сіверськ, це призведе до наближення агресора до Слов'янсько-Краматорської агломерації зі сходу.

На це, зокрема, вказав військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець у своєму аналізі Сіверського напрямку від 14 червня.

«По суті, противник методом «поступового стискання» проривається прямо зі сходу, «в лоб», у напрямку Сіверська, намагаючись таким чином врешті-решт повністю ліквідувати весь наш Сіверський плацдарм (виступ) як передумову для подальшого свого «ривка на Краматорськ-Слов'янськ», – йдеться у пості Костянтина Машовця у «Фейсбуці».

«Необхідно стабілізувати ситуацію»

Владислав Селезньов, військовий експерт, спікер Генштабу ЗСУ (2014-2017) нагадав, що перед літньою наступальною кампанією армія РФ намагалась сформувати плацдарм з Лиманського напрямку.

«Цю місію йому не вдалося реалізувати насамперед завдяки нашим захисникам Серебрянського лісництва. І, відповідно, зараз противник намагається компенсувати ті самі часові втрати, безперестанку атакуючи наші сили і засоби на цій ділянці фронту. Бо Лиманський, так само як і Сіверський напрямок, це дуже зручний плацдарм для того, щоб надалі атакувати наших захисників Слов'янська і, відповідно, Краматорська», – пояснив експерт в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Противник методом «поступового стискання» проривається прямо зі сходу, «в лоб», у напрямку Сіверська

Він визнає, що ситуація залишається досить непростою. Проте, на його думку, український Генштаб знає про неї і найближчим часом можна очікувати організаційних та кадрових рішень.

«Також побачимо певне насичення передових підрозділів української армії, яка діє на цій ділянці фронту, додатковими ресурсами. Необхідно стабілізувати ситуацію на полі бою, адже ризики втрати відповідних рубежів і позицій можуть у перспективі нести оперативно-тактичний формат. А це вже серйозна проблема, яка буде нас змушувати залучати все більшу і більшу кількість ресурсів хоча б для стабілізації ситуації», – зазначив експерт.

Михайло Жирохов вважає, що українське командування вирішуватиме кризу, коли Генштабу стане зрозуміло, де буде основний наступ російських військ.

«Зараз ці резерви притримуються, і на будь-який напрямок Генеральний штаб фактично резервів не дає – тому що не знає, що буде далі, – каже аналітик. – Щойно піде великий російський наступ, це знаєте, такий плюс і мінус – тоді буде зрозуміло, які резерви і куди можна перекинути. І я так думаю, що тоді буде підсилено і оцей Білогорівський напрямок».

За підрахунками DeepState, у червні армія РФ захопила 556 кв км території України, що є найгіршим показником у 2025 році. Найбільше агресор просунувся на Новопавлівському та Покровському відтинках – 29% та 27% відповідно.

«У будь-якому разі ми з вами маємо розуміти, що тихих ділянок фронту нині на полі бою немає. Усюди тією чи іншою мірою, медійні чи не дуже медійно підсвічені ці ділянки фронту, але, тим не менш на кожній із них тривають бойові дії», – наголосив Владислав Селезньов.

Наприкінці червня DeepState позначив на своїй мапі просування армії РФ в районі Білогорівки, Григорівки, Серебрянки, Верхньокам’янського та Виїмки. За перший тиждень липня проєкт про просування агресора у Білогорівці та загалом на Сіверському виступі не повідомляв.