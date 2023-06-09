Поки увага медіа прикута до боїв у Бахмуті, Авдіївці та Марʼїнці – і пожвавленню дій ЗСУ на Півдні України – ​ армія Росії пробує взяти штурмом також Білогорівку та Серебрянське лісництво в Луганській області. Зокрема, про бої на цьому напрямку регулярно повідомляє проєкт DeepState. Чому, попри брак ресурсів війська РФ не полишають спроби взяти під контроль Серебрянське лісництво, та що трапиться, якщо Силам оборони України доведеться відступити із цієї ділянки? Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) спитало про це у експертів.

Що відбувається в лісництві сьогодні?

Минулої осені, коли військові ЗСУ заходили зі звільненого Лимана в лісництво, головною задачею було зайти з лісу в напрямку окупованої Кремінної й провести операцію зі звільнення міста. Тобто, ця територія розглядалася в якості плацдарму на Кремінну та Стару Краснянку, розповідає журналіст Олексій Артюх.

Проте, після того, як російські війська підтягнули свої резерви в напрямку Червонопопівки, сформувався «паритет сил» на цій ділянці. Тобто, фактично, оборонні дії йдуть з обох сторін, каже Артюх.

У них була поставлена задача взяти Лиман, але в них нічого не вийшло

«Це бої місцевого значення – обидві сторони намагаються закріпитися, поліпшити своє тактичне положення. Тривають обміни артилерійськими й мінометними ударами, працюють інші засоби», - каже журналіст.

«Противник намагається тиснути, ми відбиваємо їх регулярно. Серйозних зрушень за останні дні ми там не спостерігаємо» – додає військовий експерт Сергій Грабський.

У репортажі Національної нацгвардії України за 26 квітня нацгвардійці п'ятої Слобожанської бригади розповіли про актуальну ситуацію поблизу Серебрянського лісництва.

«У них була поставлена задача взяти Лиман, але в них нічого не вийшло. Це було важко. Тут і Білогорівку можна оточити, з Діброви вони намагаються прорватися, з Торського... З усіх ліній. І ніде вони не мають успіху», - розповідає в репортажі нацгвардієць Олександр.

Військовий припускає, що армія РФ активно веде бойові дії саме на цій ділянці, тому що у них є завдання повністю захопити Бахмут. А через Серебрянське лісництво російські військові можуть вийти на напрямок Слов'янськ–Краматорськ.

«Тиждень тому дуже були сильні бої, обстріли. Кожен день все одно є обстріли, але вже трохи тихіше. Міни весь час летять. Це 80-ті, 120-ті. Танк кожен день виїжджає... Обстрілює. СПГ, стрілецька зброя», – каже військовий.

За його словами, станом на кінець квітня Сили оборони України на цій ділянці не проводили штурмових дій, а займали активну оборону. Остання спроба ЗСУ піти вперед, каже нацгвардієць, була в листопаді 2022 року, коли українські захисники пішли вперед на трассу Сватове-Кремінна.

Але вже 4 червня командуючий Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про просування ЗСУ на Сватівському напрямку на 400 метрів – не уточнивши, на якій саме ділянці.

Чим важлива ця ділянка для сил РФ?

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що Серебрянське лісництво з тактичної точки зору не є важливим напрямом для російської армії. Тут вони переслідують скоріше політичні цілі.

Білогорівка – принципове місце, за яке ми будемо стояти до останнього

Адже, вибивши ЗСУ з лісництва, російські військові матимуть вільний шлях до Білогорівки – населеного пункту, яке фактично є останньою точкою на шляху виходу російської армії на кордон Луганської області.

«Тому вони так кидають в бій підрозділи, намагаючись просунутися. Треба розуміти, що вони роблять це з огляду на те, що, якщо наші підрозділи туди прорвуться – ситуація там кардинально зміниться. Це становитиме серйозну загрозу для стабільності всього Північного відтинку Східного фронту противника», – зазначає Грабський.

За словами Грабського, якщо ЗСУ вдасться посунути противника, українські війська матимуть реальний шанс для деокупації Кремінної.

Про це, зокрема, в ефірі Радіо Донбас. Реалії розповів офіцер батальйону «Гроза», який воює на цьому напрямку Олександр Лозюк:

«Білогорівка – це останній форпост Луганської області. І це принципове місце, за яке ми будемо стояти до останнього. Білогорівка це останній населений пункт Луганської області, який знаходиться під контролем і з якого почнеться усіма очікуваний і такий потрібний контрнаступ, зокрема по Луганській області».

Якщо ЗСУ відійде?

Такий сценарій може погіршити ситуацію в Луганській області, адже надасть російській армії певні тактичні переваги, проте значно вплинути на ситуацію на фронті не зможе.

«Противник не має можливості просуватися й нанести блискавичні удари з виходом в глибину нашої оперативної території. Тому страшно буде, тому що ми полишили клаптик української землі. Але там оборона біль-менш стабільна», – аналізує потенційне розгортання подій Сергій Грабський.

У випадку, якщо українські військові залишать свої позиції, окрім Білогорівки, під загрозою опиняться й інші населені пункти Луганської та Донецької області.

«Просування лісовим масивом дозволить противнику непомітно загрожувати Ямполю, Лиману, обходу Торського... Ясно, якщо десь за Торським прорвуть оборону, і підуть через Ставки на Лиман, то далі просунуться на Серебрянку, Сіверськ. Але поки що там позиції по флангах тримаються», – аналізує журналіст Олексій Артюх.

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