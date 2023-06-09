ЗСУ шукають «слабкі місця» в обороні армії РФ на Запорізькому напрямку – Сили оборони

Українські військові «ведуть розвідку боєм, шукаючи слабкі місця в обороні російської армії» на Запорізькому напрямку, розповів в ефірі Радіо Свобода речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

«На Запорізькому напрямку російські окупаційні війська ведуть активну оборону, щоб не допустити просування наших підрозділів. Є певні перегрупування ворога, підсилення, для того щоб здійснювати контрнаступальні дії. Бо у ворога є втрачені позиції. Мова йде про район населеного пункту Велика Новосілка. Тут загалом усе попадає під поняття «бої місцевого значення», бо ми в цілому маємо оборонну операцію на Таврійському напрямку. Сили оборони вже тривалий час шукають тут слабкі місця, роблять контрвипади, розвідку», – розповів військовий.

За словами Шершня, російські сили продовжують укріплювати ті позиції, котрі наразі контролюють – «вони мінують місцевість та продовжують зводити фортифікаційні споруди».

«Натомість ворог це бачить, очікує на наші штурмові дії, підтримує свої частини у бойовій готовності №1. Подекуди продовжує фортифікаційні обладнання своїх рубежів, встановлює мінно-вибухові загородження. На Запорізькому напрямку ворог тримається в обороні, обстрілює наші позиції, прифронтові міста і села», – стверджує Шершень.

Натомість Збройні сили України наразі «діють у рамках оборонної операції та нав’язують окупаційній армії невигідні умови бою».

«Всі ці заходи в рамках оборонної операції, локальні дії на місцевості. Тому виникає певна рухливість, певна динаміка, шукаємо варіанти переходу від позиційної оборони до атаки. Ініціатива на нашій стороні, і ми маємо нав’язати противнику свою волю, створити для нього невигідні умови бою. А дистанційно намагаємося завдавати максимальних втрат, шкоди ворогу», – запевнив військовий.

За останню добу російська армія здійснила обстріли низки населених пунктів, зокрема Новопіль, Гуляйполе, Бурлацьке, Новосілку, Новопіль, Темерівку, Ольгівське, Білогір’я та Кам’янське у Запорізькій області, уточнили українські військові 9 червня.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки заявило, що в умовах надзвичайно складної оперативної картини на багатьох ділянках фронту тривають тяжкі бої, і на більшості напрямків Україна тримає ініціативу.