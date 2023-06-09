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«На Заході не готові визнати РФ державою-терористом»: Подоляк щодо знищення Каховської ГЕС

За словами Михайла Подоляка, в країн заходу «немає політичної волі поставити хрест на нинішньому форматі Російської Федерації та лишитися додаткових доходів». 

Якщо західні країни визнають руйнування Каховської гідроелектростанції армією РФ, це призведе до «необхідності визнавати Росію державою-терористом, а на Заході до цього не готові», зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, визнання того, що «Росія вчинила теракт на Каховській ГЕС – це порушення додаткового протоколу №1 Женевської конвенції 1977 року, яке має понести відповідні юридичні наслідки».

«Якщо ви визнаєте свідомо , що Росія використала ГЕС, як неселективну зброю, яка дорівнює по масштабу руйнівних дій зброї масового ураження, тому що це неселективна зброя, яка чітко направлена на знищення максимального кількості цивільного населення й максимальної руйнації цивільної інфраструктури, то безумовно, коли ти визнаєш, що Росія цей теракт вчинила, ти маєш визнати другий крок. Тобто визнання Росію юридично країною-терористом», – каже Подоляк.

За його інформацією, в країн заходу «немає політичної волі поставити хрест на нинішньому форматі РФ та позбутися додаткових доходів».

«Тобто, той же «Росатом» має повністю бути заблокованим для роботи у Європі перш за все, та ті ж залишкові російські банки, які все ж таки мають рахунки у міжнародних банках для того, щоб якісь там операції проводити мають бути заблоковані. Має бути заблоковане перевезення російської нафти через морські шляхи й так далі», – додав Подоляк.

Проте, Михайло Подоляк зазначає, що українська сторона «не повинна опускати руки, а навпаки доводити необхідність притягнення Росії до міжнародних статусів згідно з її діями».

«Ми маємо на всіх майданчиках ось це проговорювати: є докази, є факти, є відповідна мотивація у Росії, є відповідна поведінка, є відповідна руйнація Міжнародного права – давайте доходити до інших міжнародних статусів РФ. І ми це будемо продовжувати робити», – говорить радник Офісу президента.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

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