«На Заході не готові визнати РФ державою-терористом»: Подоляк щодо знищення Каховської ГЕС

Якщо західні країни визнають руйнування Каховської гідроелектростанції армією РФ, це призведе до «необхідності визнавати Росію державою-терористом, а на Заході до цього не готові», зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, визнання того, що «Росія вчинила теракт на Каховській ГЕС – це порушення додаткового протоколу №1 Женевської конвенції 1977 року, яке має понести відповідні юридичні наслідки».

«Якщо ви визнаєте свідомо , що Росія використала ГЕС, як неселективну зброю, яка дорівнює по масштабу руйнівних дій зброї масового ураження, тому що це неселективна зброя, яка чітко направлена на знищення максимального кількості цивільного населення й максимальної руйнації цивільної інфраструктури, то безумовно, коли ти визнаєш, що Росія цей теракт вчинила, ти маєш визнати другий крок. Тобто визнання Росію юридично країною-терористом», – каже Подоляк.

За його інформацією, в країн заходу «немає політичної волі поставити хрест на нинішньому форматі РФ та позбутися додаткових доходів».

«Тобто, той же «Росатом» має повністю бути заблокованим для роботи у Європі перш за все, та ті ж залишкові російські банки, які все ж таки мають рахунки у міжнародних банках для того, щоб якісь там операції проводити мають бути заблоковані. Має бути заблоковане перевезення російської нафти через морські шляхи й так далі», – додав Подоляк.

Проте, Михайло Подоляк зазначає, що українська сторона «не повинна опускати руки, а навпаки доводити необхідність притягнення Росії до міжнародних статусів згідно з її діями».

«Ми маємо на всіх майданчиках ось це проговорювати: є докази, є факти, є відповідна мотивація у Росії, є відповідна поведінка, є відповідна руйнація Міжнародного права – давайте доходити до інших міжнародних статусів РФ. І ми це будемо продовжувати робити», – говорить радник Офісу президента.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.