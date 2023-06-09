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Каховську ГЕС підірвала диверсійна група РФ – перехоплення СБУ

У розмові двоє чоловіків, яких СБУ називає російськими військовими, кажуть, що наслідки підриву «пішли не за планом»

Служба безпеки України оприлюднила перехоплення російських військових, які у телефонній розмові підтверджують руйнування Каховської ГЕС.

«Там не вони (українська сторона – ред.) довбали. Там наша диверсійна група. Вони хотіли на кшталт цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували», – розповідає російський військовий у розмові.

Незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

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