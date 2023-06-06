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Після підриву Каховської ГЕС влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини

Автомобільний міст біля Каховської ГЕС. Неподалік Нової Каховки на Херсонщині, 20 травня 2022 року

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін оголосив про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини після підриву російськими військами Каховської ГЕС.

«За 5 годин рівень води дістанеться критичного рівня. Розпочалася евакуація з небезпечних районів. Окремо звертаюся до жителів лівого берега: зробіть все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя – негайно покиньте небезпечні території», – сказав він.

Він закликав місцевих жителів зібрати речі першої необхідності та чекати автобуси для евакуації.

У Херсонській ОВА назвали потенційні зони затоплення на правобережній частині річки Дніпро. Це села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Вранці 6 червня в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російські окупанти заявляють, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано.

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