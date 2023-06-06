Російські війська підірвали Каховську ГЕС – Гуменюк

Російські війська підірвали Каховську ГЕС, підтвердила Радіо Свобода речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.



«Можу підтвердити факт підриву. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується. ГЕС підірвана окупантами», – заявила вона.

Раніше у соцмережах з’явилися відео руйнування Каховської ГЕС. Російські окупанти

У травні повідомлялося, що на пошкодженій російськими військовими Каховській ГЕС триває неконтрольований скид води. Центр журналістських розслідувань оприлюднив нове відео, відзняте 11 травня, на якому видно, що через відкриті й частково зруйновані окупантами шандори ГЕС витікають потужні потоки води. Також видно підвищений рівень води в Дніпрі та підтоплене узбережжя в Новій Каховці.

Деякі проросійські телеграм-канали повідомляли про загрозу прориву греблі Каховської ГЕС.

24 лютого 2022 року голова міста Таврійськ Каховського району Херсонської області Микола Різак повідомив, що російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області.