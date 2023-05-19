«Окопи солдатів РФ затопило»: нові загрози неконтрольованого скиду води на Каховській ГЕС

Що відбувається на Каховській ГЕС і чому підтопило узбережжя лівобережної Херсонщини? Чи є ця ситуація критичною для регіону та що кажуть окупаційні чиновники? До чого може призвести подальша окупація Каховської ГЕС і неконтрольовані дії російських військових у цій установі, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

На пошкодженій російськими військовими Каховській ГЕС триває неконтрольований скид води. Про це 16 травня повідомив Центр журналістських розслідувань. Редакція отримала нове відео, відзняте 11 травня, на якому видно, що через відкриті й частково зруйновані окупантами шандори ГЕС витікають потужні потоки води. Також видно підвищений рівень води в Дніпрі та підтоплене узбережжя в Новій Каховці.

Деякі проросійські телеграм-канали повідомляють про загрозу прориву греблі Каховської ГЕС, а також публікують фото затоплення позицій російських військ і пишуть про загибель солдата у бліндажі. Жителі прибережних населених пунктів на окупованій частині Херсонщини розповіли Центру журналістських розслідувань, що останніми днями рівень води в Каховському водосховищі став падати.

Призначений Росією так званий «виконувач обов’язків губернатора» окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо в ефірі телеканалу «Росія 24» розповів, що 7 травня відвідав Каховську ГЕС. За його словами, «рівень води ніде не піднявся – він регулюється скиданням води з гідроелектростанції».

в ефірі телеканалу «Росія 24» розповів, що 7 травня відвідав Каховську ГЕС. За його словами, «рівень води ніде не піднявся – він регулюється скиданням води з гідроелектростанції». Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 14 лютого заявляв, що Росія намагається позбавити українців доступу до водопостачання через дії на Каховській ГЕС. За його словами, через зниження води в Каховському водосховищі близько 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води. Крім того, зниження рівня води у водосховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС.

14 лютого заявляв, що Росія намагається позбавити українців доступу до водопостачання через дії на Каховській ГЕС. За його словами, через зниження води в Каховському водосховищі близько 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води. Крім того, зниження рівня води у водосховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям, зазначив Шмигаль. Інакше, за його словами, «Україна зіткнеться з екологічною катастрофою, що може мати незліченні деструктивні наслідки для всього континенту».

«Вода переливається через пошкодженні шандори»

Журналіст Центру журналістських розслідувань, житель Каховки Олег Батурін розповів «Новинам Приазов’я», що рівень води у Каховському водосховищі поки не є критичним. Втім, ситуація може змінитися.

Зокрема, він каже, якщо в подальшому рівень води зростатиме, це може призвести до вже не просто підтоплення, а й до затоплення якихось значних територій.

Вода просто переливається поверх працюючих шандорів «Більше того, крім неконтрольованого скиду води через пошкодженні шандори на Каховській ГЕС, видно, що вода просто переливається поверх працюючих шандорів. Настільки високий рівень води водосховища», – зазначив Батурін. За його словами, зараз спостерігається підтоплення берегової зони, як на звільненій правобережній частині Херсонщини, так і на тимчасово окупованій лівобережній частині регіону. «Останні дні спостерігалося незначне падіння рівня води в Каховському водосховищі, але все-таки він залишається доволі високим. Останні цифри, які озвучували окупанти, це приблизно 17 м в Каховському водосховищі рівень води», – додав журналіст. «Затопило окопи окупантів» На окупованій частині Херсонщини затоплена частина окопів першої лінії оборони російської армії, стверджує журналіст. Окупанти повідомляли навіть про загибель російських військових, які просто потонули в цих окопах «Я думаю, що саме з цим пов'язані критичні дописи частини окупаційних телеграм-каналів щодо катастрофи з підтопленням і взагалі ситуацією з надходженням води через Каховську ГЕС. Бо дійсно окупанти повідомляли навіть про загибель російських військових, які просто потонули в цих окопах, на території, нижче від греблі Каховської ГЕС по Дніпру. Те саме спостерігається і на Каховському водосховищі на цій частині узбережжя. Там дійсно дуже велике підтоплення їхніх окопів, про це місцеві жителі повідомляють», – розповів журналіст. Батурін також повідомив, що російські військові не допускають більшість жителів окупованої частини Херсонщини до берегової зони, тому на їхнє життя ситуація на ГЕС суттєво не вплинула. Що провокує підтоплення? Начальник Новокаховської міської військової адміністрації Валерій Брусненський у коментарі «Новинам Приазов’я» підтвердив, що скидання води з Каховської ГЕС зараз відбувається неконтрольовано. За його словами, цього року спостерігається великий паводок, але його пік вже минув. «Окупований берег розташований нижче, тому там справді є значне підтоплення. Раніше фахівці ГЕС завчасно готувались до паводків, регулювали скид, а зараз все це відбувається безконтрольно», – сказав начальник військової адміністрації.



Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко зазначив, що подібні паводки були і раніше. Цього року шандори відкриті, але додатково є ще зруйновані шандори «Цього року весняна повінь достатньо серйозна. Коли були такі повені, оці шандори для того і потрібні, щоб скидати цю воду. Цього року шандори відкриті, але додатково є ще зруйновані шандори. Тому надлишкова вода, яка вище від цих 16 метрів 40 сантиметрів, вона скидається в Дніпро, і є відповідне підтоплення берегів», – пояснив міський голова.



Частина шандорів на сьогодні пошкоджена, втім, про глобальне руйнування ГЕС поки не йдеться, каже Коваленко. «Троє шандор з правого берега на висоту до 1,5 м зруйновані. І на повороті між машинним залом і дорогою на Козацьке, там також є трошки зруйновано, там злив йде. Але він не набагато більший, ніж у звичну високоповеневу весну», – зазначив міський голова Нової Каховки. Коваленко припускає, що роботу ГЕС регулюють чергові працівники, яких залучили або примусили до цього окупанти. «Тобто шандори відкриваються певною мірою, бо надлишкову воду треба скидати. Таким чином, я так думаю, вони намагаються, щоб був підйом води, бо окупанти бояться, що ЗСУ з правого берега їм спокою не дадуть. Тому, мабуть, скид води якось регулює затоплення плавнів, які є з правого боку, де можна, як кажуть, роздивлятися, спостерігати за ворогом, що перебуває з лівого берега», – пояснив він.

Військова мета окупантів

Директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк розповів «Новинам Приазов’я», що неконтрольований скид води може призвести до обміління Каховського водосховища. Це, своєю чергою, спричинить низку загроз для населення. Втім, російські військові, каже, переслідують свої цілі.

«Військові цілі – це те, щоб була постійна течія вниз, нижче від Каховського водосховища, греблі, яка б не дозволяла українській армії мати можливість швидко форсувати, будувати переправи чи робити якісь певні контрнаступальні заходи з правого берега на лівий», – вважає експерт.

Через обміління водосховища може постраждати система водопостачання для населення, зрошення, а також виробництва електроенергії, каже науковець. За його словами, близько мільйона людей користується водою з Каховського водосховища як питною після певного очищення. Зокрема, це населення Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької областей.

Після звільнення і доступу наших спеціалістів до ГЕС ми не зможемо виробляти з цієї води електроенергію

«Вони не будуть мати доступу до якісної питної води. Також ми говорили про загрози для гідроенергетики, оскільки ГЕС неконтрольована, вона не працює в цьому випадку, тобто не буде води. Знову ж таки, навіть після звільнення і доступу наших спеціалістів до ГЕС ми не зможемо виробляти з цієї води електроенергію», – пояснив спеціаліст.

Він також зауважив, що весь зрошувальний масив півдня України прив’язаний до можливостей ресурсного потенціалу Каховського водосховища, оскільки його основне призначення – це забезпечення зрошення.

«Воно було основною метою побудови. У нас не будуть працювати системи навіть на тих територіях, які ми зараз контролюємо, я маю на увазі Дніпропетровська область. І це, відповідно, призведе до втрат для сільськогосподарського виробництва, великих збитків для аграріїв», – додав Яцюк.

Що може погіршити ситуацію?

Найближчим часом ситуація на Каховському водосховищі може погіршитися, зазначив він. Поки що ситуацію вдається контролювати за рахунок скидання води з вищерозташованих водосховищ, що дозволяє стабілізувати цей процес, каже експерт.

Ми можемо мати дуже багато негативних економічних і екологічних наслідків для півдня України

«Я думаю, що десь через місяць ми будемо говорити про загострення цього процесу, але скиди будуть менші, і не буде в нас таких можливостей скидати з вищерозташованих водосховищ такі витрати води. В Каховському водосховищі рівень води буде знижуватись. Якщо ми не будемо мати змоги закрити той аварійний шлюз, через який здійснюється неконтрольований витік, то ми можемо мати дуже багато негативних економічних і екологічних наслідків для півдня України та для країн Чорноморського басейну», – зауважив Яцюк.



Центр журналістських розслідувань 17 квітня повідомив, що внаслідок російських обстрілів повністю затоплена головна насосна станція Управління головного Каховського магістрального каналу. Російські військові, мовиться, відновили до неї подачу електроенергії й намагалися відкачати воду.

Директор Інституту водних проблем і меліорації розповів, що на відновлення насосних станцій, як і в цілому на відновлення роботи Каховської ГЕС, потрібно буде «багато часу та зусиль».



«Наскільки мені відомо, і головна споруда зруйнована, і ще деякі насосні станції в системі, які не можуть без потужної реконструкції працювати. Тому тут є пряма залежність і для головного Каховського магістрального каналу, я маю на увазі ситуацію з наповненням Каховського водосховища, в тому числі, для роботи Північно-Кримського каналу. Тому що обидва ці канали прив’язані до рівня води в водосховищі», – додав Яцюк.

«Намагаються залякати»

Фахівець з екологічної безпеки мережі «Довкола» Максим Сорока вважає, що російські військові свідомо демонструють те, що контролюють Каховську ГЕС, і намагаються цим залякати.

Це абсолютно неадекватна дія

«Різкий спад – це була свідома дія з їхнього боку в лютому. Вони свідомо продемонстрували, що можуть зробити. Це абсолютно неадекватна дія. Вони таким чином хотіли продемонструвати, що вони можуть створити техногенну, екологічну катастрофу безпосередньо і на ЗАЕС, і в принципі на території всіх громад, які так чи інакше пов’язані з цим», – зазначив експерт.



Крім того, Каховське водосховище залишається у зоні бойових дій, і це може призвести до його знищення екосистеми, додав він. Також Сорока, посилаючись на свідчення з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, повідомив про певні проблеми з очисними спорудами.

«І тут ми вже маємо справу з забрудненням. Поступово вода забруднюється. Зараз за рахунок великого водопілля і паводку Україну пронесло – велика кількість води по факту добре промила водосховище. І в нас накопичена велика кількість іншої прісної води, якою можна компенсувати дії окупантів», – повідомив еколог.

Разом з тим він застерігає від повторення минулорічних подій, що може призвести до ще більш негативних наслідків.

Водосховище в жодному разі не може перетворитися на болото

«Якщо дивитися на дані літа минулого року, ми можемо побачити, що через часткове спустошення і забруднення ми маємо справи з постійним ростом основних гідрохімічних показників. Це погано впливає на цю екосистему і призводить до її заболочення. Водосховище в жодному разі не може перетворитися на болото. Тому що болото – це неконтрольований процес. Це смерть такої екосистеми, як водосховище», – наголосив експерт.

Більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії.

Деякі підрозділи Збройних сил України, що обороняли регіон, були розбиті, деякі змушені були відступати перед чисельними колонами противника, який йшов з території окупованого Криму.

Російська влада у вересні 2022 року оголосила про анексію чотирьох українських областей, враховуючи Запорізьку.

Україна і Захід засудили цю спробу анексії. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Українська влада заявляє, що збройним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.

11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.