Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

Комбінована атака РФ на Київ з жертвами й руйнуванням (фотосвідчення)

У ніч проти 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

За даними відомства, внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, понад 100 тисяч – у Київській області та майже 8000 тисяч – на Харківщині.

Наразі відомо про понад 30 поранених у Києві, троє людей загинули.

У Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Місто Фастів у результаті атаки знеструмлене.

Російські війська запустили по Україні 36 ракет і 596 безпілотників. Сили ППО ліквідували 577 цілей, повідомили у Повітряних силах.

Працівники ДСНС працюють на місці російського удару в Святошинському районі Києва, 29 листопада 2025 року
1 Працівники ДСНС працюють на місці російського удару в Святошинському районі Києва, 29 листопада 2025 року
Очевидець розповів кореспондентові Радіо Свобода, що в квартиру в цьому будинку влучив дрон. Київ, 29 листопада 2025 року
2 Очевидець розповів кореспондентові Радіо Свобода, що в квартиру в цьому будинку влучив дрон. Київ, 29 листопада 2025 року
Рятувальники несуть тіло загиблої людини з житлового будинку в одному з районів Києва, який опинився під обстрілом російських військ. Київ, 29 листопада 2025 року
3 Рятувальники несуть тіло загиблої людини з житлового будинку в одному з районів Києва, який опинився під обстрілом російських військ. Київ, 29 листопада 2025 року
Забруднена пилом уніформа поліцейського, який допомагав рятувати людей з пошкодженого російським ударом будинку в Києві. 29 листопада 2025 року
4 Забруднена пилом уніформа поліцейського, який допомагав рятувати людей з пошкодженого російським ударом будинку в Києві. 29 листопада 2025 року
Рятувальники допомагають літній маломобільній жінці дістатися з будинку після російського удару. Київ, 29 листопада 2025 року
5 Рятувальники допомагають літній маломобільній жінці дістатися з будинку після російського удару. Київ, 29 листопада 2025 року
Чергова ніч для киян під звуками тривоги й вибухів. На фото: у Шевченківському районі Києва люди ховаються в укритті. Київ, 29 листопада 2025 року
6 Чергова ніч для киян під звуками тривоги й вибухів. На фото: у Шевченківському районі Києва люди ховаються в укритті. Київ, 29 листопада 2025 року
Працівник Київського муніципалітету оцінює збитки внаслідок російського удару по столиці. Київ, Солом'янський район, 29 листопада 2025 року
7 Працівник Київського муніципалітету оцінює збитки внаслідок російського удару по столиці. Київ, Солом'янський район, 29 листопада 2025 року
У результаті ударів армії РФ по Києву пошкоджені багатоповерхові й приватні будинки, автівки. На фото: позаду пошкодженої машини – дитячий майданчик. Київ, Солом'янський район, 29 листопада 2025 року
8 У результаті ударів армії РФ по Києву пошкоджені багатоповерхові й приватні будинки, автівки. На фото: позаду пошкодженої машини – дитячий майданчик. Київ, Солом'янський район, 29 листопада 2025 року
Люди йдуть у безпечне місце, рятуючи себе й своїх тварин, після удару по Святошинському районі Києва, 29 листопада 2025 року
9 Люди йдуть у безпечне місце, рятуючи себе й своїх тварин, після удару по Святошинському районі Києва, 29 листопада 2025 року
Чоловік показує кореспондентові Радіо Свобода знайдену ним частину того, що на його думку, прилетіло по району. Київ, Святошинський район, 29 листопада 2025 року
10 Чоловік показує кореспондентові Радіо Свобода знайдену ним частину того, що на його думку, прилетіло по району. Київ, Святошинський район, 29 листопада 2025 року
Наслідки російського удару по Києву, будинок вщент знищено, згоріла автівка. Фото одного з будинків у Святошинському районі столиці, що були пошкоджені в результаті комбінованої атаки РФ на Київ, 29 листопада 2025 року
11 Наслідки російського удару по Києву, будинок вщент знищено, згоріла автівка. Фото одного з будинків у Святошинському районі столиці, що були пошкоджені в результаті комбінованої атаки РФ на Київ, 29 листопада 2025 року
У Дарницькому районі Києва влучання сталося в багатоповерховий будинок. На фото: мешканці будинку чекають, доки працівники ДСНС загасять пожежу, що розгорілася внаслідок російського удару. Київ, 29 листопада 2025 року
12 У Дарницькому районі Києва влучання сталося в багатоповерховий будинок. На фото: мешканці будинку чекають, доки працівники ДСНС загасять пожежу, що розгорілася внаслідок російського удару. Київ, 29 листопада 2025 року
Мешканка пошкодженої багатоповерхівки (на фото праворуч) розповіла кореспондентові Радіо Свобода, що в момент влучання вона із сім'єю спали і що їй в голову полетіло вікно й телевізор. Київ, 29 листопада 2025 року
13 Мешканка пошкодженої багатоповерхівки (на фото праворуч) розповіла кореспондентові Радіо Свобода, що в момент влучання вона із сім'єю спали і що їй в голову полетіло вікно й телевізор. Київ, 29 листопада 2025 року
Працівники ДСНС на місці влучання в Дарницькому районі Києва після атаки РФ по столиці. Київ, 29 листопада 2025 року
14 Працівники ДСНС на місці влучання в Дарницькому районі Києва після атаки РФ по столиці. Київ, 29 листопада 2025 року
Внаслідок російського обстрілу Києва у ніч проти 29 листопада, загинуло двоє людей, одна із жертв саме в Дарницькому районі – на фото прикрите тіло загиблої людини. Загалом російська атака по Україні забрала життя трьох людей. Ще одна жінка загинула на Київщині
15 Внаслідок російського обстрілу Києва у ніч проти 29 листопада, загинуло двоє людей, одна із жертв саме в Дарницькому районі – на фото прикрите тіло загиблої людини. Загалом російська атака по Україні забрала життя трьох людей. Ще одна жінка загинула на Київщині
Рятувальники гасять пожежу, що виникла в багатоповерхівці в результаті російського обстрілу Києва, 29 листопада 2025 року
16 Рятувальники гасять пожежу, що виникла в багатоповерхівці в результаті російського обстрілу Києва, 29 листопада 2025 року
Вщент згоріла квартира в багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва. У будинок під час російської атаки на столицю сталося влучання. Один із його мешканців розповів кореспондентові Радіо Свобода, що вогонь дуже швидко розширився балконами на вищі поверхи
17 Вщент згоріла квартира в багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва. У будинок під час російської атаки на столицю сталося влучання. Один із його мешканців розповів кореспондентові Радіо Свобода, що вогонь дуже швидко розширився балконами на вищі поверхи
Люди спостерігають за роботою рятувальників, які борються з пожежею в житловій багатоповерхівці, що виникла в результаті російського обстрілу Києва, 29 листопада 2025 року
18 Люди спостерігають за роботою рятувальників, які борються з пожежею в житловій багатоповерхівці, що виникла в результаті російського обстрілу Києва, 29 листопада 2025 року
З безпечної відстані за роботою працівників ДСНС після російського обстрілу спостерігає і хлопчик з татом. Київ, Дарницький район, 29 листопада 2025 року
19 З безпечної відстані за роботою працівників ДСНС після російського обстрілу спостерігає і хлопчик з татом. Київ, Дарницький район, 29 листопада 2025 року
Пошкоджений автобус внаслідок обстрілу Києва армією РФ у ніч проти 29 листопада 2025 року. Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
20 Пошкоджений автобус внаслідок обстрілу Києва армією РФ у ніч проти 29 листопада 2025 року.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG