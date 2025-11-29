Доступність посилання

ОВА: внаслідок удару РФ знаструмлене місто Фастів на Київщині

Наслідки ударів сил РФ по Києву, 29 листопада 2025 року
Наслідки ударів сил РФ по Києву, 29 листопада 2025 року

Унаслідок атаки сил РФ у ніч проти 29 листопада знеструмлено місто Фастів, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

«Наразі у місті критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють. Пункти незламності готові до роботи», – повідомив місцевий чиновник.

За його словами, наслідки ударів РФ зафіксовані у п’яти районах області.



Так, у Броварському районі пошкоджено 6 багатоповерхівок. У одній з них зруйновано перекриття між 8 та 9 поверхом. З будинку евакуйовано 52 людини, серед них троє дітей. На місці розгорнутий пункт незламності для обігріву та допомоги постраждалим та працює штаб з ліквідації наслідків.

«Також, пошкоджено приватні будинки, понад 20 гаражних боксів, автомобілі, будівля торгівельного центру. У Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та виробництво. Крім того, приватні будинки пошкоджені у Вишгородському та Бучанському районі», – зазначив голова ОВА.

Раніше, Києві та області близько 23:00 п’ятниці, 28 листопада, було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика. У Києві внаслідок атаки РФ відомо про двох загиблих і 15 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


