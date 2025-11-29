ОВА: внаслідок удару РФ знаструмлене місто Фастів на Київщині

Унаслідок атаки сил РФ у ніч проти 29 листопада знеструмлено місто Фастів, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

«Наразі у місті критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють. Пункти незламності готові до роботи», – повідомив місцевий чиновник.

За його словами, наслідки ударів РФ зафіксовані у п’яти районах області.





Так, у Броварському районі пошкоджено 6 багатоповерхівок. У одній з них зруйновано перекриття між 8 та 9 поверхом. З будинку евакуйовано 52 людини, серед них троє дітей. На місці розгорнутий пункт незламності для обігріву та допомоги постраждалим та працює штаб з ліквідації наслідків.



«Також, пошкоджено приватні будинки, понад 20 гаражних боксів, автомобілі, будівля торгівельного центру. У Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та виробництво. Крім того, приватні будинки пошкоджені у Вишгородському та Бучанському районі», – зазначив голова ОВА.

Раніше, Києві та області близько 23:00 п’ятниці, 28 листопада, було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика. У Києві внаслідок атаки РФ відомо про двох загиблих і 15 постраждалих.



Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



