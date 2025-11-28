У Харкові пролунали вибухи, постраждала людина – мер

У Харкові пролунали вибухи, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами у Немишлянському районі внаслідок російської атаки постраждала одна людина.



На місці працюють усі екстрені служби та надають необхідну допомогу, додав мер.

За попередньою інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, по Немишлянському району було завдано удар КАБом. Обласна влада про постраждалих не повідомляє.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.