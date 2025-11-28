ОВА: на Дніпропетровщині через атаки КАБами загинули дві людини, ще дві – постраждали

На Дніпропетровщині через чергові російські атаки КАБами загинули дві людини, ще дві – постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



«По Васильківській громаді, що на Синельниківщині, ворог вдарив БпЛА. По Покровській – гатив КАБами. Загинули 37-річний чоловік та 56-річна жінка. Є й двоє постраждалих», – написав він у телеграмі.

За його словами, внаслідок удару РФ Зруйнований приватний будинок, ще пять – пошкоджені.

Нікопольщину російська армія атакувала артилерією та FPV-дронами – пошкоджені підприємство та приватна оселя, додав Гайваненко.

За даними місцевої влади, через російські удари 27 листопада на Дніпропетровщині загинула людина, ще одна – постраждала.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



