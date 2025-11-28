На Дніпропетровщині через удари РФ одна людина загинула, ще одна – поранена – ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок російських ударів 27 листопада загинула одна людина, ще одна – постраждала, повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«Ворог спрямував на Синельниківщину БпЛА. Внаслідок атаки у Петропавлівській і Слов’янській громадах понівечені два приватні буднки, авто і газогін. Вчора ввечері рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку в Покровській громаді тіло 61-річного чоловіка. Він загинув через удар КАБ… Є й постраждала – жінка 52 років. По Нікополю російська армія била FPV-дронами», – написав він у телеграмі 28 листопада.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.