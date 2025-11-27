У Тернополі в лікарні померла дитина, постраждала через російський удар 19 листопада – мер

У лікарні в Тернополі померла 12-річна дівчинка, яка постраждала під час російського удару по місту 19 листопада, повідомив міський голова Сергій Надал.

«Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев’ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка – досі в лікарні», – повідомив він.

Таким чином кількість загиблих внаслідок удару по Тернополю зросла до 35, серед них – сім дітей; травмовані 94 людини. Ще шістьох людей вважають зниклими, їхні останки шукають правоохоронці.

Унаслідок атаки РФ 19 листопада у Тернополі було влучання в житлові будинки. За даними МВС, у місті були пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній спалахнула пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх. Пошуково-рятувальні роботи на місцях атак завершилися ввечері 22 листопада.

Президент Володимир Зеленський 20 листопада повідомив, що російська ракета, яка вдарила по багатоповерхівці в Тернополі, містила 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій.