МВС: у Тернополі число загиблих зросло до 16, під завалами є ще люди

У Тернополі зросло число загиблих, під завалами є ще люди, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Раніше було відомо про 9 загиблих та 22 поранених.



«Станом на 10:00: 10 загиблих; 37 поранених (з яких 12 – діти). Рятувальники продовжують евакуйовувати людей із заблокованих квартир. Є люди і під завалами», – написав він у телеграмі.

За його словами, у місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.

Згодом у поліції уточнили, що станом на 12:00 відомо про 16 загиблих, ще 64 отримали поранення, серед них є 14 дітей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада сили РФ завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 476 ударних БпЛА та 48 ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару РФ – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.

Як повідомила місцева влада, у Тернополі є влучання в житлові будинки. Рятувальники розбирають завали, під якими ще можуть бути люди. На Львівщині та Прикарпатті була пошкоджена енергоінфраструктура.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.