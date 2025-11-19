Влада закликала жителів Тернополя не виходити з дому – вміст шкідливих речовин в повітрі перевищений в 6 разів

У Тернополі вміст шкідливих речовин в повітрі в шість разів перевищує норму, повідомляє обласна військова адміністрація.



Влада закликала місцевих жителів за можливості не виходити з дому та зачинити вікна.

За даними ОВА, сили РФ вночі вдарили по Тернополю ракетами і «Шахедами», є влучання в житлові будинки. Відомо про 9 загиблих, ще 22 людини – поранені. Рятувальники розбирають завали, під якими ще можуть бути люди.

Україна вночі 19 листопада зазнала масованої атаки РФ. За даними президента Володимира Зеленського, сили РФ застосували понад 470 дронами та 48 ракетами різного типу.

Російських атак зазнали Львівщина, Тернопільщина, Прикарпаття, також під ударом були Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина. За словами Зеленського, внаслідок атаки РФ пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



