Зеленський про нічну атаку: сили РФ застосували понад 500 дронів та ракет

Російські війська вночі атакували Україна понад 470 дронами та 48 ракетами різного типу, повідомив президент Володимир Зеленський.



«У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. На жаль, є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло», – написав він у телеграмі.

За його даними, внаслідок атаки РФ пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру. Зокрема, сили РФ атакували енергетику в Івано-Франківській області, на Львівщині били по критичній інфраструктурі, енергетиці.



Були під російським ударом також були Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина, повідомив Зеленський.



«Кожна нахабна атака проти звичайного життя свідчить про те, що тиск на Росію недостатній. Дієві санкції та допомога Україні можуть це змінити. Першочергова потреба – ракети для ППО, додаткові системи, збільшення можливостей нашої бойової авіації та виробництво дронів для захисту життя», – додав президент.

Вночі 19 листопада по всій Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет та БпЛА у напрямку західних областей. У соцмережах повідомляли про звуки вибухів у Львові, Тернополі та Бурштині, де розташована ТЕС, яка вже неодноразово зазнавала російських обстрілів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.