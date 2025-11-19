ОВА: на Прикарпатті ціллю атаки РФ стали об’єкти енергоінфраструктури, є постраждалі

Ціллю російської атаки на Прикарпатті стали об’єкти енергетичної інфраструктури, є постраждалі, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.



За попередніми даними, в Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них – двоє дітей.



Такого голова ОВА повідомила, що станом на зараз відомо про пошкодження одного домогосподарства.

Вночі 19 листопада по всій Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет та БпЛА у напрямку західних областей. У соцмережах повідомляли про звуки вибухів у Бурштині, де розташована ТЕС, яка вже неодноразово зазнавала російських обстрілів.

Влада атаку на Бурштин не підтверджує.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



