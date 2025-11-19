Міненерго: війська РФ знову атакували енергетичну інфраструктуру

Війська РФ знову атакували енергетичну інфраструктуру, повідомляє Міністерство енергетики.



У міністерстві кажуть, що через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії.



Коли дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах, аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, додали в Міненерго.

Вночі 19 листопада по всій Україні була оголошена повітряна тривога, яка протривала кілька годин. У соцмережах повідомляли про звуки вибухів у Львові, Тернополі та Бурштині, де розташована ТЕС, яка вже неодноразово зазнавала російських обстрілів.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У Міненерго заявили, що Росія здійснила одну з найбільших атак балістичними ракетами на енергетичну інфраструктуру України вночі проти 8 листопада. Для усунення пошкодження і стабілізації роботи енергосистеми спочатку застосовували спершу аварійні відключення, потім – спеціальні графіки погодинних відключень.