Гринчук розповіла про стабілізацію енергосистеми після масштабної балістичної атаки РФ

Росія завдала однієї з найбільших атак балістичними ракетами на енергетичну інфраструктуру України вночі проти 8 листопада, сказала міністерка енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що для усунення пошкодження та стабілізації роботи енергосистеми оператори системи передачі застосовували спершу аварійні відключення, потім – спеціальні графіки аварійних відключень. Вони діяли на Київщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині.

«Потім нам вдалося стабілізувати трішки систему і перевести вже на графіки погодинних відключень, щоб споживачам простіше було планувати свої дії у зв’язку з відключенням електроенергії», – розповіла вона.

За словами Гринчук, вона та інші представники уряду працюють із головами обласних військових адміністрацій, щоб не тільки оцінити наслідки, а координувати дії із розгортання альтернативних джерел живлення і малих блочних модульних котелень для відновлення енергопостачання й опалення.

«Дуже важливо зрозуміти, що навіть для того, щоб провести ремонти для стабілізації робіт, звичайно, потрібні графіки відключень, по-іншому система не працює. І заяви про те, що не підготувалися енергетики, інші служби, абсолютно не відповідають дійсності. Тому що навіть для дрібних ремонтів потрібно на певний час вимикати обладнання, щоб його перезапустити, відремонтувати та замінити. Це прості, але речі, які вимагають певного часу», – заявила міністерка.

Вона підкреслила, що таку кількість балістичних ракет, які напряму атакували енергетичні об’єкти, «навіть із початку війни важко згадати, тому, звичайно, наслідки є».





За оцінкою Гринчук, найтяжчою ситуація була в Харківській, Полтавській, Донецькій областях, в також на Сумщині й Чернігівщині, які зазнали повторних атак увечері. Вона коротко додала, що є «певний успіх» у подоланні наслідків.

Після масованої російської атаки вночі проти 8 листопада оператор «Укренерго» анонсував дію обмежень енергоспоживання обсягом від двох до чотирьох черг 9 листопада. Компанія «ДТЕК» повідомляла про ураження своєї теплоелектростанції.

Росія вчергове атакувала Україну вночі проти 8 листопада. За даними Повітряних сил, війська РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів. Сили ППО збили або подавили 415 повітряних цілей. Зокрема, наразі відомо про трьох загиблих у Дніпрі.



