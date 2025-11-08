Влада Бєлгородської області РФ: понад 20 тисяч жителів лишаються без світла після роботи ППО

Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала російська система протиповітряної оборони, заявив увечері 8 листопада губернатор області В’ячеслав Гладков.

За його попередніми даними, ніхто не постраждав. У Бєлгороді внаслідок падіння уламків зайнялися кілька гаражів.

Крім того, додав Гладков, на низці вулиць спостерігаються проблеми з електропостачанням.

«Також енергопостачання відсутнє у частині селища Дубове Бєлгородського району. Без світла залишаються понад 20 тисяч жителів. Усі аварійні та оперативні служби працюють на місцях. Енергетики відновлюють електропостачання», – заявив губернатор.

За його словами, інформація про наслідки уточнюється.

Вранці стало відомо, що безпілотники атакували вночі на суботу енергетичні підстанції у Волгоградській і Вологодській областях Росії.

Упродовж останніх тижнів Україна посилила атаки енергетичних об’єктів на території Росії. Це сталося після обіцянки президента Володимира Зеленського розширити географію ударів за допомогою українських ракет. Чи використовували ці ракети в нічних атаках, не повідомляється.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



