Reuters: у Росії після атаки дронів зупинив роботу Волгоградський НПЗ

У Росії Волгоградський нафтопереробний завод компанії «Лукойл» зупинив роботу після атаки українських безпілотників, повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією.

Вони повідомили, що під час атаки були пошкоджені установка первинної переробки CDU-5 з добовою потужністю 9 100 метричних тонн, або 66 700 барелів на день – п’ята частина загальної потужності заводу – та установка гідрокрекінгу потужністю 11 000 тонн на день.

«Завод зупинено. Горів ЦБУ-5, є деякі пошкодження гідрокрекінгу», – сказало одне із джерел.

Компанія «Лукойл» не відповіла на запит про коментар.

Дрони вночі масовано атакували Волгоград. За даними губернатора Андрія Бочарова, один з безпілотників врізався в 24-поверховий житловий будинок, через падіння уламків загинув 48-річний чоловік, а після падіння дрона у промзоні почалася пожежа. Телеграм-канал Astra писав, що в тому районі розташований нафтозавод «Лукойлу».

Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони вразили Волгоградський НПЗ, було зафіксовано вибухи та пожежу в районі НПЗ, річний об’єм Волгоградського НПЗ складає 15,7 млн тонн (5.6% від всієї переробки в РФ).

Волгоградський НПЗ не вперше зазнає атак. У вересні Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили про ураження цього нафтопереробного заводу.Також у серпні НПЗ у Волгоградській області зазнавав атак – 14 та 19 серпня. Генштаб ЗСУ, зокрема, повідомляв, що у ніч на 14 серпня українські військові завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл). За даними штабу, влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».