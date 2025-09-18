Сили спецоперацій ЗСУ заявили про ураження Волгоградського НПЗ у Росії

Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили про ураження Волгоградського нафтопереробного заводу у Росії у ніч на 18 вересня. Про це повідомляє пресслужба ССО у телеграмі.



За попередньою інформацією, зупинено роботу НПЗ.



Сили спеціальних операцій додають, що продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки противника.



У ЗСУ нагадують, що Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб Збройних сил РФ, цей НПЗ є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів в Південному федеральному окрузі РФ – щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в РФ.



Підтвердження інформації про зупинку роботи НПЗ з інших джерел немає.

Раніше сьогодні у Росії заявили про масовану атаку безпілотників на Волгоградську область без уточнення про удар по НПЗ.

У серпні НПЗ у Волгоградській області уже зазнавав атак – 14 та 19 серпня. Генштаб ЗСУ, зокрема, повідомляв, що у ніч на 14 серпня українські військові завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл). За даними штабу, влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



