У Росії заявили про масовану атаку БпЛА на Волгоградську область – там розташований НПЗ «Лукойла»

У Росії заявили про масовану атаку безпілотників на Волгоградську область.

Як заявив у телеграмі губернатор області Андрій Бочаров, внаслідок падіння уламків БПЛА у Червоноармійському районі Волгограда вибито вікна та пошкоджено покрівлю у двох приватних домоволодіннях. Постраждалих немає.

Як пише телеграм-канал SHOT з посиланням на очевидців, у південній частині Волгограда було чутно звуки низки вибухів.

В аеропорту Волгограда вночі вводили план «Ковер». Скасовано два московських рейси.



Міноборони РФ стверджує про перехоплення та знищення 43 українських безпілотників, зокрема 11 БПЛА – над територією Волгоградської області.

У серпні атаки зазнав НПЗ у Волгоградській області. Генштаб ЗСУ повідомляв, що у ніч на 14 серпня українські військові завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл), що забезпечує російську армію нафтопродуктами. За даними штабу, влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.

Про ураження чи пошкодження НПЗ у Волгограді у ніч на 18 вересня наразі не повідомляється.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



