Росія: у Волгограді повідомили про пожежу на НПЗ після атаки дронів

У Росії заявили про масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області.

Як стверджує губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, на півдні Волгограда внаслідок падіння уламків БПЛА виникло займання покрівлі будівлі одного з корпусів лікарні № 16 та на території НПЗ. За попередніми даними, постраждалих немає.

Згодом російські медіа повідомили, що пожежу загасили.

Міністерство оборони Росії вранці 19 серпня повідомило про перехоплення 23 українських безпілотників над двома російськими регіонами та окупованим Кримом. Скільки дронів було запущено – не уточнюється.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що у ніч на 14 серпня українські військові завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл), що забезпечує російську армію нафтопродуктами. За даними штабу, влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.

Як повідомляв телеграм-канал ASTRA, Волгоградський завод «Лукойлу» призупинив роботу через пошкодження після атаки БПЛА.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

У Генштабі ЗСУ час від часу підтверджують удари по об’єктах у РФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть.