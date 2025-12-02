«Шахеди» замість «Градів» у прифронті. Чому Росія тепер застосовує ці БПЛА на малі відстані?

За даними Сил оборони Півдня, у вересні на півдні України зафіксували 916 російських ударів із застосуванням «Шахедів» та 891 – у жовтні. Найбільше таких ударів було по Дніпропетровській та Одеській областях. Причому з літа 2025 року російська армія почала застосовувати ці БПЛА замість РСЗВ для ударів по прифронтових населених пунктах. Чому і з якою метою Росія застосовує «шахеди» на малі відстані?

Радіо Свобода розпитало про це військових, воєнкорів і аналітиків.

Противник намагається працювати «Шахедами» там, де не працює кіл-зона в 10-15 кілометрів

«Село в дві вулиці, і вдень два «Шахеди» прилетіли на вулицю і влучили у два будинки. Жили чоловік і жінка. Він був на роботі. А жінка – на городі. Це її фактично врятувало від загибелі тому, що «Шахед» влучив декілька метрів перед будинком, а вона, якраз, була за будинком на городі. Це було вдень, 12 година дня. Тобто вдень два «Шахеди» цілеспрямовано влучили у цивільні будинки», – розповідає про випадок, який особисто спостерігав в районі Просяної Дніпропетровської області на початку листопада, воєнний кореспондент і документаліст з Дніпра Богдан Пападін.

Документаліст від початку повномасштабного вторгнення працює на фронті, зокрема у суміжних з Дніпропетровщиною фронтових зонах Донбасу та Запоріжжя.

Каже, раніше подібних випадків застосування такої кількості відповідних БПЛА по цивільній інфраструктурі, зокрема наближеній до фронту не фіксував.

Це не поодинокі випадки, а частина ширшої кампанії, де регіон став «тестовим полігоно»" для нової тактики

«Таких випадків не було, бо противник мав обмеження в засобах, тому «Шахеди» цілеспрямовано використовувались по критичній інфраструктурі. Порівнювати кількість атак звичайно складно тому, що лінія фронту підійшла безпосередньо на Дніпропетровщину, і звичайно кількість засобів, яким противник діє, звичайно, збільшилась. Противник намагається працювати «Шахедами» там, де не працює кіл-зона в 10-15 кілометрів, яку противник теж намагається вибудувати. Звичайно це засоби такого більш стратегічного значення, яким на відстані 20+ кілометрів намагаються зруйнувати наші тилові пункти», – каже Богдан Пападін.

Такі випадки застосування «Шахедів» на короткі дистанції від лінії фронту не є випадковістю.

Це апробування нової тактики військ РФ, вважає експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк:

«Ці атаки в Дніпропетровщині посилилися в листопаді 2025-го: наприклад, 19 листопада зафіксовано до 4 «Шахедів» на Царичанку та по одному на Павлоград і Широке; 26 листопада – один на Губиниху. Це не поодинокі випадки, а частина ширшої кампанії, де регіон став «тестовим полігоном» для нової тактики»

Зміна тактики

Випадки застосування військами РФ на півдні України «Шахедів» по населених пунктах на відстані менш 20-ти кілометрів фіксуються з літа 2025 року. Про це Радіо Свобода розповіли на Олександрівському напрямку бійці 3-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади.

Раніше для удару по населених пунктах на відстані 20-20 кілометрів вони застосовували РСЗВ або ракети

Як виглядають «шахедні» атаки на малі відстані розповідає «Скіф», оператор БПЛА РУБпАК «BULAVA» цього підрозділу.

Його рота від початку літа полює на «Шахеди» за допомогою дронів-перехоплювачів.

«Буває, що і 4 «Шахеди» запускають на мінімальне село. Якщо я, наприклад, спостерігав Добропілля (Донецька область. – ред.) – 15-20-ть було по мапі. Для меншого, як Покровське (селище Дніпропетровської області – ред.) – шість-вісім.

Ця динаміка потроху зростає було 2-3, потім переросло в 5-ти. Тепер можуть до десятка працювати, але упродовж дня, тобто не зараз. Пуски відбувають дещо хаотично. Якщо взяти за вимір в добу, то в такому середньому містечку, як теж Покровське 10 штук може бути»

«Скіф» каже, фактично «шахедні» атаки прийшли на зміну ударам військ РФ по прифронтових населених пунктах із застосуванням реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) типу «Град».

зараз це зброя, яку використовують просто по потребі

«Зараз вони зрозуміли вочевидь, що дешевше робити це «Шахедами». «Шахедів» вони роблять дуже багато і скоріш за все можуть собі це дозволити. На жаль, економічно для них це мабуть більш вигідніший варіант», – ділиться власними спостереженнями «Скіф».

«Раніше це було застосування на 200-400 кілометрів, тобто це була більш далекобійна зброя. А зараз це зброя, яку використовують просто по потребі. Треба щось рознести в недалекому тилу – то вони абсолютно не жаліють кількості. Запускають щоночі, і зараз спостерігаємо, що вони і вдень це роблять. Для них, в принципі ,час доби перестав бути перепоною».

Причини

Це стратегія на тривалу війну. РФ зберігає запаси для глибоких ударів, а дешеві застосовує по цілях у прифронті

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк пояснює із чим пов’язане зростання кількості випадків застосування російською армією дронів-камікадзе типу Shahed(Geranium-2)на короткі дистанції:

«Зростання виробництва та насичення ППО

«Росія значно наростило випуск «Шахедів», до 170-190 одиниць на добу станом на кінець 2025 року. Це дозволяє проводити масовані атаки (до 1000+ запусків на тиждень), де дрони використовуються як «приманки» для виснаження української ППО.

На коротких дистанціях БПЛА легше досягають цілей, оскільки не витрачають паливо на довгі польоти, і їх важче виявити заздалегідь»;

«Еволюція тактики та модернізація БПЛА

«Із літа 2025 року РФ перейшла до «тактики вовчої зграї» (wolfpack). БПЛА оснащуються камерами, тепловізорами, модемами та елементами ШI для коригування траєкторії у режимі реального часу. Це робить їх ефективними для ударів по цілях, що рухаються (наприклад, потяги чи автоколони) на ближніх дистанціях. На Дніпропетровщині, де фронт проходить поблизу, БПЛА запускаються з окупованої Донеччини чи Запоріжжя, що скорочує час реакції ЗСУ»

«Консервація дорогих боєприпасів:

«Шахеди» (вартістю приблизно 20-30 тис. дол.) замінюють дорожчі КАБи та ракети. Це стратегія на тривалу війну, де РФ зберігає запаси для глибоких ударів, а дешеві застосовуються по цілях в оперативній глибині, у прифронтових районах, як-от Павлоград, Васильківка чи Царичанка».

Росія наростила випуск «шахедів» до 170-190 штук на добу, що дозволяє здійснювати 1000+ запусків на тиждень по Україні

«Тиловий» фронт

«Тиловий» фронт таким чином характеризує такі наближені до фронту зони фахівець у галузі радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Тепер крім бойових фронтів у нас з'являються «тилові» фронти

«Тепер крім бойових фронтів у нас з'являються «тилові» фронти. На «тилових фронтах» в обидва боки на 20-50 км від кордону, обидві сторони будуть знищувати всю інфраструктуру з метою зробити ці території непридатними для проживання, як для цивільних, так і для військових. Мова йдеться про знищення телекомунікацій, енергетики, логістики, газового сегмента. При цьому, якщо війна на основних фронтах зупиниться, то війна на «тилових фронтах» буде тривати. Ці «тилові фронти» воюють в основному БПЛА, ракетами, РСЗО, КАБами», – зазначає «Флеш»

Але тепер Росія ще й застосуванням «шахедів» намагається ослабити фронт на певних ділянках, вказує Віктор Кевлюк:

«Російські сили використовують «Шахед» на коротких дистанціях для досягнення тактичних і стратегічних ефектів, спрямованих на ослаблення українського фронту в регіоні. Загалом, це тактика виснаження. РФ витрачає дешеві дрони ( приблизно 1-2% від вартості ракети), щоб змусити ЗСУ розпорошувати ресурси ППО, ускладнити ротацію та постачання. Восени 2025-го ефективність таких ударів зросла до 10-15% у прифронтових зонах завдяки модернізації. Україна відповідає перехоплювачами (як «STING» чи «Shrike»), але потребує більше дешевих контрзаходів»

Безлюднення: гуманітарні наслідки

Одним із наслідків застосування армією РФ «шахедів» у прифронті є обезлюднення території.

Уудари по цивільній інфраструктурі прифронтових сіл і селищ примушує місцеве населення покидати їх.

Документаліст Богдан Пападін розповідає, що від таких атак, зокрема, потерпають логістичні шляхи та місцеві підприємства:

«Якщо брати Покровське, Васильківку, Шахтарске, колишній Перштравневск (Дніпропетровська область – ред.) противник там б’є, бо, по-перше, це також важливі наші логістичні шляхи. А по-друге, мають місце точкові удари. Страждає цивільна інфраструктура. Таким чином, противник знищує підприємства, зерносховища. Я був свідком того, як у Покровському місяць тому декілька «Шахедів» влетіли прямо у будівлі, де зберіглась комунальна техніка зимова».

Атакують «шахедами» війська РФ і енергетичні об’єкти, каже воєнний кореспондент?

«Противник б’є даними засобами по критичній інфраструктурі. Зокрема, по трансформаторах. Це впливає на електрозабезпечення населених пунктів. Наприклад, в Просяній ситуація, що там понад 10 діб не має електронергії через те, що там «Шахеди» влучили і знищили там трансформатори. Тому це все звичайно ускладнює життя прифронтових громад і підштовхує людей їхати звідти»

Упродовж листопада 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони України знищено 9707 повітряних цілей, зокрема 2939 ударних БпЛА типу «Шахед».

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



