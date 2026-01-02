Легенда тенісу Вінус Вільямс у віці 45 років отримала спеціальне запрошення на Australian Open

Семиразова чемпіонка турнірів «Великого шлему» в одиночному розряді Вінус Вільямс отримала wildcard (спеціальне запрошення організаторів) на відкритий чемпіонат Австралії у віці 45 років. Вона стане найстаршою жінкою, яка будь-коли грала на цьому турнірі.

Американка, яка зіграла незначну кількість матчів упродовж останніх років, уперше з 2021 року візьме участь в основній сітці першого в сезоні турніру найпрестижнішої серії.

«Я рада повернутися до Австралії та з нетерпінням чекаю участі в змаганнях… У мене там так багато неймовірних спогадів, і я вдячна за можливість повернутися в місце, яке так багато значило для моєї кар'єри», – сказала Вільямс.

ВІнус Вільямс є п’ятиразовою чемпіонкою Вімблдону, також вона двічі вигравала відкритий чемпіонат США. Американка була фіналісткою відкритого чемпіонату Австралії в одиночному розряді у 2003 та 2017 роках.