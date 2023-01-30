Федерація тенісу України після Australian Open закликала ізолювати спортсменів із РФ та Білорусі

Федерація тенісу України 30 січня оприлюднила заяву до міжнародної тенісної спільноти із закликом «ізолювати російських і білоруських спортсменів у кордонах їхніх держав негайно».

Федерація просить звернути увагу на реакцію суспільства щодо перемоги Арини Соболенко на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open), яка, хоч і виступала під нейтральним прапором, але її перемога подається владою Білорусі як досягнення країни.

«Справа навіть не в самих спортсменах, хоча багато з них є активними прихильниками своїх тоталітарних режимів й палко підтримують криваву війну проти України, а деякі навіть формально служать у збройних силах. Головним моментом, на якому ми хочемо наголосити, є те, що держави-агресори використовують будь-які досягнення своїх атлетів для пропаганди й вихваляння власної системи та людожерницької ідеології. Приклад Арини Соболенко, яка виграла Відкритий чемпіонат Австралії, є наявним свідченням справедливості вищенаведеної тези», – йдеться у заяві.

Федерація тенісу України вказує, що півфінал і фінал змагань показали «піратським методом» в етері державного білоруського телеканалу.

«Самопроголошений президент Лукашенко вихваляється перемогою білоруської тенісистки й піднімає келих за її успіх. Його геть не турбує те, що Соболенко виступає під нейтральним прапором, як того вимагають міжнародні тенісні організації. Для нього, як у принципі й для багатьох інших, вона представляє Білорусь і прославляє саме її. Відкритий чемпіонат Австралії продемонстрував і інші приклади того, що спортсменів без прапорів ніхто не відокремлює від їхніх країн. Вакханалія з російськими прапорами та фотографуваннями на тлі портретів воєнного злочинця Путіна, є ще одним аргументом змінити хибні рішення», – йдеться у заяві.

Федерація тенісу України підсумовує: Можна по-різному ставитися до конкретних спортсменів з тих, чи інших держав. Але, як можна сприймати країни-агресори, які заливають Україну кров’ю? Вони мають бути покарані вже сьогодні. Й заборона виступів спортсменів на міжнародних аренах – один із дієвих засобів ізоляції Росії та Білорусі. Цей засіб необхідно застосувати якомога швидше, замість того, щоб надавати агресорам майданчики задля їхнього самопіару».

28 січня тенісистка Аріна Соболенко з Білорусі стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії, за що отримає близько 2 млн дол. Чоловічий Australian Open виграв серб Новак Джокович.

На цьогорічному Australian Open росіяни та білоруси виступали «на умовах нейтральності», без національного прапора і гімну країни. Також організатори заборонили приносити прапори Росії та Білорусі після інциденту у перший день турніру, коли вболівальники РФ розгорнули його на трибунах і влаштовували селфі.