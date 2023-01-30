Зеленський написав листа Макрону через можливу участь російських спортсменів у Олімпіаді в Парижі

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 29 січня засудив намагання Міжнародного олімпійського комітету надати окремим російським спортсменам право брати участь у Олімпійських іграх.

Коментуючи черговий російський обстріл Херсона в неділю, голова держави сказав, що на тлі подібних ударів «навіть шокує, що доводиться переконувати міжнародних спортивних бюрократів відмовитися від будь-якої підтримки держави-терориста».

«Намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри – це намагання сказати всьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним. Ніби можна заплющити очі на те, що Росія робить із Херсоном, із Харковом, із Бахмутом та Авдіївкою. Сьогодні направив листа пану Президенту Макрону якраз щодо цього й у продовження нашої з ним розмови, яка відбулась 24 січня», – повідомив Зеленський.

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Він закликав організаторів паризької Олімпіади не дозволити Росії використовувати «її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму».

25 січня Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання в нейтральному статусі, якщо вони дотримаються певних умов.

У МОК зазначили, що «жодному спортсмену не можна перешкоджати брати участь у змаганнях лише через його паспорт».

Олімпійський комітет Азії (OCA) 26 січня також висловився за послаблення санкцій проти російських і білоруських спортсменів.

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В Олімпійському комітеті Росії розкритикували пропозиції МОК. Там назвали нову пропозицію «спробою зробити крок у бік спортсменів», яка водночас є «двома кроками в протилежному напрямку».

У лютому 2022 року, після вторгнення російських військ в Україну, МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань.

Тоді ж МОК зажадав від спортивних організацій у всьому світі відмовитися від проведення заходів у Росії та Білорусі та не демонструвати їхні прапори. У грудні 2022 року організація залишила ці обмеження чинними.