Джокович в 10-й раз переміг на Australian Open

Сербський тенісист Новак Джокович вдесяте за свою кар’єру переміг у турнірі Australian Open. У фіналі він переміг четверту ракетку світу – грека Стефаноса Ціціпаса.

Загалом на рахунку Джоковича 22 перемоги у всіх турнірах серії Grand Slam. За кількістю перемог у цих турнірах він наздогнав іспанця Рафаеля Надаля.

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Турнір «Великого шолома» Australian Open проходив у Мельбурні. Його призовий фонд – понад 50 мільйонів доларів США.

Раніше Джоковичу спочатку заборонили в’їзд в Австралію на три роки після того, як у січні він програв суд у справі про вакцинацію.

Втім, згодом Австралія скасувала вимогу підтверджувати вакцинацію проти COVID-19. Торік у листопаді влада країни підтвердила, що невакцинованому сербу більше не заборонено в’їзд і він отримав візу.