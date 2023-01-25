УЄФА забрав у Росії матч за Суперкубок Європи

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) переніс місце проведення матчу Суперкубка у 2023 році з російської Казані до Пірея, передмістя столиці Греції Афін. Про це рішення 25 січня повідомив офіційний сайт організації.

Місце проведення зустрічі було обране ще 2020 року. Матч запланований на серпень, він мав відбутися на стадіоні «Ак Барс Арена». Новим місцем проведення став стадіон «Караїскакіс».

У Суперкубку традиційно зустрічаються переможці головних клубних турнірів континенту – Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року УЄФА і ФІФА відсторонили російські клуби і збірні від участі в міжнародних змаганнях і дозволили іноземним гравцям і тренерам, які грають у Росії та Україні, зупинити контракти з клубами.

Москва розглядала можливість перейти з європейської футбольної асоціації до азійської, але згодом відклала це питання на невизначений термін.