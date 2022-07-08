Експрезидентів ФІФА й УЄФА виправдали у справі про шахрайство і корупцію

Суд у Швейцарії виправдав двох колишніх топменеджерів футбольних організацій у справі про корупцію і шахрайство. Федеральний кримінальний суд Швейцарії 8 липня зняв із них обох звинувачення.

Офіс генерального прокурора Швейцарії звинувачував колишнього президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Зеппа Блаттера і колишнього президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні у незаконній організації виплати 2 мільйонів швейцарських франків (це близько 2,19 мільйона доларів).

Блаттер є громадянином Швейцарії, він очолював ФІФА протягом 17 років, поки його не усунули. Платіні – колишній капітан і тренер збірної Франції, який пізніше очолив УЄФА. Обидва заперечували звинувачення.

ФІФА 16 грудня 2019 року подала позови до відповідних швейцарських судів проти колишнього президента організації Зеппа Блаттера та колишнього віцепрезидента ФІФА Мішеля Платіні, вимагаючи повернення 2 мільйонів швейцарських франків, необґрунтовано виплачених Платіні ще у лютому 2011 року..

У кінці травні 2015 року у ФІФА розгорівся великий корупційний скандал. У грудні того ж року Блаттера, який був президентом федерації з 1998 року, звинуватили у зловживанні посадовими повноваженнями і незаконному привласненні коштів. Його відсторонили від футболу на 7 років.