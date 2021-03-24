Колишній очільник ФІФА Блаттер відсторонений від футболу на майже 7 років

Колишній президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Йозеф Блаттер і колишній генеральний секретар організації Жером Вальке відсторонені від будь-якої футбольної діяльності на 6 років і 8 місяців, повідомляє сайт організації.

85-річний річний Блаттер очолював міжнародну федерацію футболу з 1998 до 2015 року. Він залишив посаду через корупційний скандал. Через це йому вже заборонено займатися футболом у будь-якому вигляді до кінця 2021 року.

У грудні 2020 року Міжнародна федерація футболу подала до прокуратури кантону Цюріх заяву про порушення кримінальної справи проти колишнього президента організації Йозефа Блаттера. 84-річного ексчиновника звинувачують у фінансових порушеннях під час будівництва Музею футболу у Цюріху.