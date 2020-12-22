ФІФА звинувачує Блаттера у фінансових махінаціях, пов’язаних з Музеєм футболу

Міжнародна федерація футболу подала в прокуратуру кантону Цюріх заяву про порушення кримінальної справи проти колишнього президента організації Зеппа Блаттера. 84-річного Блаттера звинувачують у фінансових порушеннях під час будівництва Музею футболу у Цюріху.

Як мовиться у заяві ФІФА, йдеться «про численні серйозні порушення, пов’язані з цим проектом, які викликають серйозні підозри в злочинних діяльності з боку різних посадових осіб та компаній, пов’язаних з цим питанням».

У ФІФА наголосили, що встановлено «пряму участь» Блаттера та «інших осіб» у вказаних домовленостях.

Адвокат Блаттера «категорично відкинув» звинувачення як «безпідставні».

У ФІФА стверджують, що адміністрація Блаттера витратила на музей 500 мільйонів швейцарських франків (565 мільйонів доларів), додавши, що ці гроші «можна і потрібно було направити на розвиток світового футболу».

Зазанчається також, що 140 мільйонів франків (158 мільйонів доларів) було вкладено в «будинок, яким організація не володіє», а решта 360 мільйонів франків (407 мільйонів доларів) складають оренду будівлі до 2045 року, угоду «на невигідних умовах, якщо порівнювати зі стандартними ринковими ставками».

Проєкт музею почали реалізовувати у 2013 році, за два роки до того, як Блаттер, який був президентом ФІФА протягом 17 років, пішов у відставку через корупційний скандал.

Він також є об’єктом двох федеральних розслідувань у Швейцарії через свою діяльність як президента ФІФА та фінансові операції.

Блаттер заперечував будь-які порушення законів зі свого боку.