Корупція у футболі: Блаттера і Платіні звинувачують у незаконній виплаті понад 2 мільйонів доларів

Офіс генерального прокурора Швейцарії звинувачує колишнього президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Зеппа Блаттера і колишнього президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні внезаконній організації виплати 2 мільйонів швейцарських франків (це близько 2,19 мільйона доларів).

«Офіс звинувачує Йозефа Блаттера в шахрайстві, привласненні або злочинній безгосподарності, а також у підробці документа. Мішеля Платіні звинувачують у шахрайстві або участі у привласненні, надалі – участі в злочинній безгосподарності як поплічника, а також у підробці документа», – ідеться в офіційному повідомленні.

ФІФА 16 грудня 2019 року подала позови до відповідних швейцарських судів проти колишнього президента організації Зеппа Блаттера та колишнього віцепрезидента ФІФА Мішеля Платіні, вимагаючи повернення 2 мільйонів швейцарських франків, необґрунтовано виплачених Платіні ще у лютому 2011 року.

Відповідне рішення раніше ухвалив Комітет з управління ФІФА.

У ФІФА обіцяють, що повернені кошти спрямують на розвиток футболу.

У кінці травні 2015 року у FIFA розгорівся великий корупційний скандал. У грудні того ж року Блаттера, який був президентом федерації з 1998 року, звинуватили у зловживанні посадовими повноваженнями і незаконному привласненні коштів. Його усунули від футболу на 8 років.