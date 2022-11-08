Експрезидент ФІФА назвав «помилкою» проведення чемпіонату світу з футболу у Катарі

Колишній президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Йозеф Блаттер визнав, що проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі є помилкою, а змагання мали відбутися у США, повідомляє Eurosport.

За словами Блаттера, вирішальний голос за проведення світової першості в Катарі віддав експрезидент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні, який зробив це на прохання колишнього президента Франції Ніколя Саркозі.

Спочатку змагання планували провести в США, але за тиждень до вирішального конгресу ФІФА Платіні, як стверджує Блаттер, провів зустріч із Саркозі, де той попросив його віддати свій голос на користь Катару.

«Катар – це дуже маленька країна. Футбол і чемпіонат світу надто масштабні для цієї держави. Вибір Катару був помилкою. Ми домовилися у виконкомі, що Росія проводитиме чемпіонат світу з футболу у 2018 році, а США – у 2022 році. Це було б жестом миру, якби два давні політичні супротивники по черзі організували мундіалі», – згадує Блаттер.

Колишній президент ФІФА заявив, що завдяки голосу Платіні чемпіонат отримав Катар, а не США. «Зрозуміло, йшлося і про гроші. За пів року Катар купив у Франції винищувачі на 14,6 мільярда доларів», – наводить слова Блаттера видання Voetbal International.

У грудні 2015 року комітет FIFA з етики відсторонив на 8 років від роботи у футболі президента ФІФА Йозефа Блаттера та президента УЄФА Мішеля Платіні. Блаттер став фігурантом корупційного скандалу в травні 2015 року, коли за звинуваченням у корупції було заарештовано кількох високопосадовців різних футбольних федерацій. За даними ФБР США, за останні 20 років у ФІФА чиновники отримали хабарі на загальну суму приблизно 150 мільйонів доларів, а також вплинули на вибір країн-організаторів чемпіонатів світу в Росії та Катарі у 2018 та 2022 роках.

Чемпіонат світу у Катарі постійно супроводжують скандали. Один із них вибухнув після слів посла чемпіонату світу з футболу в Катарі Халіда Салмана, який назвав гомосексуалізм гріхом та «пошкодженням розуму». Раніше голова відділу культури та мистецтва міністерства культури Катару Марʼям Ясін Аль-Хамаді заявила, що чекає від приїжджих уболівальників поваги до традицій та звичаїв мусульманської країни. У Катарі за демонстрацію символів ЛГБТ-спільноти порушникам загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Також скандали періодично виникали навколо спорудження стадіонів та інших обʼєктів чемпіонату. Ці обʼєкти будують переважно мігранти з Африки та Азії. Вони живуть далеко від сімей та виконують найважчу роботу, багато хто гине через неналежне ставлення роботодавців.