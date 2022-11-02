«Шахтар» програв «Лейпцигу» і продовжить виступи в Лізі Європи

Донецький «Шахтар» не зміг скласти конкуренцію німецькому «Лейпцигу» в боротьбі за місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Лише перемога виводила гірників до наступного раунду турніру, але у Варшаві підопічні Ігоря Йовічевича розгромно поступилися гостям із Німеччини – 0:4.

У першому таймі вже на 10-й хвилині відзначився Нкунку, по перерві відзначилися Сілва, Собослаї та Ольмо.

У паралельному матчі групи F мадридський «Реал» розгромив шотландський «Селтик» – 5:1.

«Реал» став першим із 13 очками, «Лейпциг» набрав 12, «Шахтар» залишився з шістьма балами, «Селтик» – із двома.

«Реал» і «Лейпциг» продовжать виступи в Лізі чемпіонів, «Шахтар» чекатиме на суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи, «Селтик» завершує виступи на міжнародній арені в нинішньому сезоні.