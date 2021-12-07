Ліга чемпіонів: «Шахтар» втратив «перемогу престижу» на завершення виступів у євросезоні

Донецький «Шахтар» втратив перемогу в останньому матчі групового турніру Ліги чемпіонів, який уже не міг змінити становище команд у групі D.

Гірники у Києві приймали молдовський «Шериф» і зіграли 1:1.

У першому таймі шанси мали обидві команди, але результативною стала лише одна атака – на 42-й хвилині з передачі Сергія Кривцова відзначився Фернандо. Уже в компенсований арбітром час гості відновили рівновагу, забив Ніколов.

В іншому матчі групи мадридський «Реал» був сильнішим за міланський «Інтер» – 2:0.

За підсумками турніру «Реал» став першим (15 очок), компанію мадридцям у плей-оф Ліги чемпіонів склав «Інтер» (10 очок), до Ліги Європи кваліфікувався «Шериф» (7 очок), «Шахтар» (2 очки) чекатиме вже наступного євросезону.