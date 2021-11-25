Футбол: «Зоря» втратила шанси на продовження боротьби в Лізі конференцій

Луганська «Зоря» втратила навіть теоретичні шанси на те, що посісти одне з перших двох місць у новому турнірі під егідою УЄФА – Лізі конференцій. У столиці Італії підопічні Віктора Скрипника без шансів поступилися «Ромі».

Ще в першому таймі команда, яку тренує Жозе Моуріньйо, забила двічі – відзначилися Перес і Дзаньйоло. Одразу по перерві відрив у рахунку став розгромним – забив Абрагам, а згодом він же оформив дубль – 4:0.

В іншому матчі групи С норвезький «Буде-Глімт» переміг болгарський ЦСКА – 2:0.

Після пʼяти турів в активі норвезького клубу стало 11 очок, у «Роми» – 10, «Зоря» залишилася з шістьма балами, ЦСКА – з одним.

За два тижні «Зоря» прийме в Запоріжжі «Буде-Глімт», але турнірного значення ця гра вже не матиме.