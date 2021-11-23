Футбол: «Динамо» не вийде в євровесну

Київське «Динамо» втратило навіть теоретичні шанси на продовження виступів у єврокубках навесні 2022 року. Це стало зрозуміло після того, як «Барселона» та «Бенфіка» зіграли внічию 0:0 у другому у вівторок матчі групи Е Ліги чемпіонів УЄФА.

Тепер в активі «Барселони» стало 7 очок, у «Бенфіки» – 5, і це означає, що навіть у разі перемоги в Лісабоні в останньому турі Ліги чемпіонів підопічні Мірчі Луческу не наздоженуть португальський клуб.

Раніше 23 листопада «Динамо» в Києві поступилося «Баварії» і залишилося на останньому місці з одним очком.

«Баварія» набрала вже 15 балів, і її першому місцю ніхто загрожувати не може.