Україна не гратиме з Росією у матчах плей-офф Чемпіонату світу з футболу

Збірній України з футболу не доведеться грати з командою Росії у плей-офф Чемпіонату світу 2022 року в Катарі. УЄФА розведе команди по різних четвірках. Тим часом Олександра Петракова обіцяють призначити повноцінним головним тренером збірної. Він впевнений, що команда переможе у стикових матчах і потрапить до фінальної частини ЧС-2022.

Збірна України з футболу пробилася у плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу-2022. У вирішальному матчі українці заключного туру кваліфікації на виїзді обіграли команду Боснії та Герцеговини з рахунком 2:0.

Два голи команда Олександра Петракова забила по перерві, на 58-й хвилині після флангового прострілу Циганкова Ярмоленко в боротьбі продовжив політ мʼяча, і Зінченко «розстрілював» уже порожні ворота, а на 79-й хвилині зіграли заміни досвідченого наставника – Шапаренко вивів на побачення з голкіпером господарів Довбика, і той установив остаточний рахунок 2:0.

Ця перемога стала другою у відборі для української команди, ще 6 ігор завершилися нічийним результатом. Вигідній позиції України у турнірній таблиці посприяла перемога Франції у матчі з Фінляндією (2:0) Відтак Франція завершила відбір на першому місці в групі D з 18 очками, Україна має 12 балів, Фінляндія – 11, Боснія та Герцеговина – 7, Казахстан – 3.

Автор гола у ворота суперників, півзахисник збірної України Олександр Зінченко пообіцяв французам подарунок за перемогу в Гельсінкі.

З нагоди передам французам шампанське через знайомих!

«Збірна Франції не підвела, дякую їй за це. З нагоди передам французам шампанське через знайомих!

Спасибі Бущану за сейв наприкінці першого тайму. Я думав, що м'яч уже у воротах... Цей сейв нас надихнув. Вважаю, що робота Бущана протягом усього відбору заслуговує лише на повагу», – сказав Зінченко в ефірі телеканалу «Футбол».

Цих хлопців ми будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку

Збірну з виходом у плей-офф, привітав президент Володимир Зеленський. Він пообіцяв «зірвати горлянку», якщо національній збірній таки вдасться вийти до фінальної частини Чемпіонату світу з футболу.

«Ці хлопці щойно перемогли і потрапили у плей-оф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу – 2022. Цих хлопців ми будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться. Чи може бути інакше? Вірю, що ні. Бо ці хлопці – збірна України з футболу!» – йдеться у твітері Зеленського.

Після матчу президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко заявив, що виконувача обов’язків тренера збірної Олександра Петракова призначать повноцінним керівником збірної.

Ми виконали лише 50 відсотків завдання. Попереду – жеребкування, плей-офф

Сам Олександр Петраков заявив, що його команда переможе будь-якого суперника у стикових матчах та вийде до фінальної частини Чемпіонату світу з футболу, повідомляє Українська асоціація футболу.

«Ми дуже задоволені. Але ми виконали лише 50 відсотків завдання. Попереду – жеребкування, плей-офф. Ми не боїмося нікого, це однозначно. Гратимемо, хочемо пробитися на чемпіонат світу. Хто б нам не дістався, думаю, ми його обіграємо та поїдемо до Катару», – сказав Петраков.

Формат плей-офф Чемпіонату світу 2022 року відрізнятиметься від усіх попередніх розіграшів: замість 2-матчевих протистоянь, переможці визначатимуться у трьох четвірках, де спершу пройдуть півфінали, а тоді фінали. Переможці у четвірках здобудуть три вакантні путівки до фінальної частини ЧС-2022.

Україна та Росія не будуть визначені в одну четвірку. Це традиційна практика УЄФА, яка розводить збірні двох країн чи їхніх клубних представників у єврокубках. Це означає, що Україна та Росія не зможуть зустрітися не лише в першому раунді, але й у фіналі кваліфікації.

Успіху у плей-офф збірній України з футболу побажав співак Святослав Вакарчук.

«Нехай це буде тільки початком!» – написав Вакарчук у твітері.

Заслуги тренера збірної у перемозі оцінив політик В’ячеслав Кириленко.

«Браво Петраков! Хлопці шукали щастя у атаці! І знайшли!» – висловлює у твітері своє захоплення Кириленко.

Але перемога українським футболістам далася не просто, зауважує політик Андрій Ілієнко.

«Це була важка перемога, але головне вона є», – йдеться у дописі на фейсбучній сторінці Ілієнка.

Значні зусилля, які довелося докласти гравцям національної збірної з футболу відзначив і політолог Олексій Голобуцький.

«От цікаво, чи є на світі збірна, яку наша обіграє спокійно, без нервів, на класі, так би мовити?» – написав у фейсбуці Голобуцький.

Жеребкування вирішальних матчів кваліфікації відбудеться 26 листопада, стикові матчі відбудуться навесні 2022 року. У півфінальному поєдинку 24 березня 2022-го «синьо-жовтим» треба переграти одну з пʼяти команд: Португалії, Шотландії, Італії, Швеції чи Уельсу. Несіяними разом зі збірною України є команди Польщі, Північної Македонії, Туреччини, Австрії та Чехії. Якщо вдасться здобути перемогу, фінальний поєдинок має відбутися 29 березня.