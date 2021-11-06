Українець Захарєєв здолав росіянина і став чемпіоном світу з боксу

Юрій Захарєєв у фіналі чемпіонату світу-2021 з боксу виборов «золото» і став чемпіоном. Рішення суддів було одноголосним. Суперником, який програв бій українцеві був представник Федерація боксу Росії Вадим Мусаєв. Про це повідомляє «Суспільне».

Українець впевнено забрав перший раунд за оцінками усіх суддів, 10:9. У другому раунді боксери влаштувли кілька яскравих розмінів, але більш точним виходив саме Юрій.

За оцінками чотирьох суддів після двох раундів Захарєєв вигравав 20:18, ще один зафіксував проміжну нічию – 19:19.

В останньому раунді Юрій віддав супернику центр рингу, перейшов у позицію другого номера, але не дав нічого продемонструвати супернику в атаці. І у підсумку, усі судді віддали українцеві перевагу також в останньому раунді.

У aінальних записках суддів – одноголосна перемога Захарєєва. Чотири арбітри віддали бій з рахунком 30:27, один – 29:28.

Для Захарєєва це «золото» на дебютному чемпіонаті світу серед дорослих. Він також став першим чемпіоном світу з України від 2017 року. Це також сьоме «золото» в історії України на чемпіонатах світу з боксу.