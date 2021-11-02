Юрист і спортсмен – про те, як атлетам в Україні «допомагали» порушувати допінг-протоколи, та відмінність ситуації від російської

Всесвітнє антидопінгове агентство WADA оголосило, що розкрило схему, за якою українські спортсмени впродовж останніх 10 років могли уникати проблем при тестуванні на допінг. WADA поки не розкриває імен українських спортсменів, тренерів та спортивних чиновників, які можуть фігурувати у новому скандалі. Проте директор Національного антидопінгового центру України, який займається обробкою аналізів, та його заступник уже подали у відставку, а факт маніпуляцій визнав міністр спорту. Колишній член збірної України зі спортивної ходьби Ігор Главан публічно підтвердив існування розкритої схеми в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

За словами Ігоря Главана, старший тренер збірної зі спортивної ходьби Денис Тобіас у розмові зі спортсменами «неодноразово телефонував, попереджав, що буде допінг-контроль», і аналогічно допінгові протоколи, за словами Главана, регулярно порушував Сергій Романчук, тренер збірної України з видів витривалості: він працював з марафонцями та іншими бігунами на довгі дистанції.

Телеканал «Настоящее время» поговорив з Ігорем Главаном про порушення антидопінгових протоколів українськими спортсменами, а також розпитав спортивного юриста Юрія Юрченка, до яких наслідків для українського спорту може призвести розслідування WADA.



Ігор Главан – український легкоатлет, володар рекорду України у спортивній ходьбі, срібний призер Універсіади у Казані та бронзовий призер Чемпіонату світу зі спортивної ходьби на 50 км 2016 року. У 2018 році його усунули від змагань через порушення антидопінгових правил.

– WADA звинуватило Україну в тому, що її спортсмени мають схему уникнення допінг-контролю: тренери телефонують спортсменам, попереджають їх про перевірки на допінг. Що ви знаєте про це?

Якщо WADA брало аналізи, то ніколи нікого ніхто не попереджали, вони приїжджали як треба

– Я можу сказати, що це правда. Почалося це з 2017 року в нас, я це знаю зі свого виду – спортивній ходьбі. Я можу сказати, що з 2017 року, коли до нас прийшов старшим тренером Денис Тобіас (він з 2017 року до сьогодні працює старшим тренером збірної), він неодноразово телефонував, попереджав, що буде допінг-контроль, куди треба приїхати. Навіть коли ми були на закордонних зборах, він збирав спортсменів, тренерів і попереджав, що після приїзду додому треба буде здати допінг-контроль, кому треба здати, куди треба приїхати – так це було.

При цьому якщо WADA брало аналізи, то ніколи нікого ніхто не попереджали, вони приїжджали як треба. Вони просто телефонують тобі вранці і кажуть: «Ось допінг-контроль». А що стосується національного допінг-контролю – то таке відбувалося.

Навіть цього року, коли ми були на зборах у Кончі-Заспі у травні, нас попереджали про перевірки. Той самий старший тренер Тобіас телефонував чи навіть на зборах говорив, що «ось, хлопці, треба здати дві проби чи одну – приїде національний допінг-контроль». Він казав, кому треба здати, прізвища і що треба здати.

Є такий Романчук, він теж у федерації працює, він у витривалості, на мою думку, головний. Наприклад, якщо Тобіас телефонував лише тим, хто тренується у спортивній ходьбі, то Романчук телефонував [багатьом] і казав, кому куди треба поїхати здавати допінг-контроль. Я чув це від спортсменів неодноразово.

Коли ми були на зборах у Кончі-Заспі, навіть хлопці-марафонці приїжджали по дзвінку Романчука для того, щоб здати допінг-контроль Національному антидопінговому центру. Нам старший тренер казав: «Вам треба здати дві допінг-проби». Потім, коли ми здавали дві допінг-проби, нас уже ті ж допінг-офіцери попереджали: «Хлопці, через день чи через два ми знову приїдемо, будьте готові здавати допінг-контроль».

Деякі спортсмени обурювалися, питали, чому так. А раптом хтось когось захоче підставити? Щось зробить чи підсипе препарат у ту ж їжу чи у воду? Деяким спортсменам було неприємно чути, що їх попереджали, коли приїдуть контролери. Навіть мені спортсмени казали: «Ігорю, а це правильно?». Я говорив: «Ні, це неправильно, це порушення, про це треба говорити та писати».

Але кому ми можемо написати? Якщо навіть цей Національний антидопінговий центр (лабораторія, де обробляються аналізи – ред.) пропагує таке. Але ми зараз розуміємо, що це все було пов'язано по одному ланцюжку. І я зараз просто розумію, що Національний антидопінговий центр повідомляв це у федерацію чи старшим тренерам, а вони потім це говорили вже далі ланцюжком, і це доходило потім спортсменам. Найбільше було неприємно, коли прямо на зборах таке відбувалося: попередження про здачу допінг-контролю. І кому ми могли сказати, що вони порушують ці всі права?

– Ігорю, у вас є розуміння, хто перебуває нагорі цього ланцюжка?

– Я думаю, що там Тертишник (державний тренер Міністерства молоді та спорту з легкої атлетики В'ячеслав Тертишник), бо він є головним державним тренером. І я думаю, що це через нього йшло, бо він відповідав за всю легку атлетику. Я думаю, що це по-любому йшло йому, а він потім роздавав накази всім тренерам: «Твоїм спортсменам треба здати, ось ти скажи їм, хай приїдуть».

Навіть мені особисто дзвонили і казали: «Ігоре, тобі треба приїхати до Національного антидопінгового центру і здати пробу». Я з цього приводу завжди обурювався: «Чому я мушу приїжджати кудись, здавати?». Але вони завжди казали: «У нас немає грошей приїжджати, ти сам маєш приїхати. Якщо ти не приїдеш, ти не поїдеш на ті чи інші змагання». Ось так ставилося просто питання: ти маєш приїхати. І багато спортсменів про це розповідають, що вони їдуть зі зборів і заїжджають до Національного антидопінгового центру здавати допінг-проби.

Чому це так? Це безпосереднє порушення кодексу WADA. Але, як ми бачимо, Національному антидопінговому центру байдуже: порушувати чи не порушувати.

– Про що, на вашу думку, це свідчить? Про те, що серед спортсменів є ті, хто вживав допінг, інакше навіщо ця схема?

– З цього приводу нічого не можу сказати. Чому вони це робили, навіщо – для мене це незрозуміло. Я завжди знав, що це порушення, але для чого вони це роблять – незрозуміло, я не знаю.

У мене трапилася така ситуація у 2018 році, яка триває досі. Ми були на зборах у Туреччині перед Чемпіонатом світу у 2017 році, до нас приїжджали туди допінг-офіцери WADA без жодного попередження, о 6-й годині ранку приїжджали і казали: «Ми допінг-офіцери WADA, ми вас тестуватимемо двічі». І за тиждень нас зібрав той же старший тренер Тобіас і повідомив перед усією збірною: «Ось ти, Главан, і ще там дівчата, ви повинні після приїзду додому здати допінг-пробу».

Я тоді обурювався, що для мене це було підозріло, чому, навіщо це робити? Я почав відмовлятися, казав, що я не здаватиму. Чому WADA приїжджає безпосередньо туди, де вказано місце проживання, а Національний допінговий центр відмовляється приїжджати? Чому ми маємо кудись їздити, щось здавати?

Треба показати тій же WADA, що ми виправимося, що ми все виправимо

Але мене тоді поставили перед фактом: чи ти зараз приїжджаєш до Кончі-Заспи і здаєш, чи ти не їдеш на Чемпіонат світу. Так, для мене це було незрозуміло. Я не знав, чому така терміновість, чому я мушу скласти тест, і якщо не здам, то не поїду. Я тоді пішов на поводу. Але зараз я розумію, що це була моя велика помилка, що я тоді не поїхав додому і нехай самі до мене приїжджають. А мені тоді, я пам'ятаю, зателефонував саме Романчук і сказав: «Ігорю, ти маєш здати саме зараз цього дня».

– Ігорю, ви розумієте, що після скандалу, який зараз відбувається, Україна може не поїхати або взагалі до Пекіна, або поїхати під нейтральним прапором?

– Я вважаю, що треба покарати винних, тих, хто у цьому винен. Треба показати тій же WADA, що ми виправимося, що ми все виправимо. Що ми туди тільки прийшли, ми не знали цей механізм, це все йде від старих. Якщо ця схема діє з 2012 року, ця схема походить від старих міністрів, заступників міністрів, президентів федерацій. У цьому не можна звинувачувати нинішнє керівництво. Тим більше, на кону були Олімпійські ігри, і не можна було ось так починати все міняти, все рубати з плеча.

А сталося те, що сталося: що старе керівництво, не лише президенти федерацій, а й головні старші тренери – вони безпосередньо порушували, бо вони попереджали, вони дзвонили. Я думаю, що це відбувається не тільки у видах спорту на витривалість (марафон, ходьба, довгі перегони). Я думаю, що це й далі. Я не можу стверджувати, але можу лише думати. Але те, що це відбувалося у витривалості, це більше ніж 100%, тому що я сам з цим зіткнувся, і багато спортсменів підходили до мене і запитували: «Це законно?» І я всім казав: «Це незаконно». Але у нас вибору немає, бо нам ставили такі умови.

– Чи є ще у вас колеги, знайомі, які теж можуть про це розповісти?

Це також предмет розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ)

– Знаєте, всі бояться про це говорити, бо на кону стоїть збірна, виїзди на збори, змагання. Так, у кулуарах усі за спиною обурюються, усі говорять, але ніхто не хоче втрачати місце. Тому що є багато випадків, коли у нас навіть у ходьбі люди, які починали щось говорити, їх просто не брали до збірної. Старший тренер просто не подавав тебе до списків збірної, хоча люди, наприклад, були призерами України, а якщо за становищем ти призер України, ти член збірної, тебе ставлять на зарплату, виїзди на збори.

Вони поставили таку схему. Виходить, що головний тренер Тертишник дав повноваження старшим тренерам, і таким чином чистять тих, хто невгодний, хтось починає говорити – їх прибирають для того, щоб не псувати імідж. І тому спортсмени бояться говорити. Мало хто може казати, бо всі хочуть бути у збірній, їздити на змагання.

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Якщо існування описаної Главаном схеми підтвердиться, чи може WADA ухвалити рішення про невідповідність Національного антидопінгового центру України Всесвітньому антидопінговому кодексу, як це сталося кілька років тому з Московською лабораторією? І чи означає це, що Україна може, як і Росія, втратити право виступати на Олімпіаді під своїм прапором і може взагалі пропустити наступну Олімпіаду? «Настоящее времья» запитало про це українського спортивного юриста Юрія Юрченка.

– Ви зараз точно вже розумієте, про який вид спорту, по-перше, точно йдеться, і про якого спортсмена, про який випадок йдеться у розслідуванні WADA?

– Можемо тільки припускати, я не виключаю, що йдеться саме про того ж Ігоря Главана, який справді мав сміливість зробити нестандартний для багатьох у нашій країні вчинок. У цій ситуації робота Національного антидопінгового центру – це також предмет розслідування не лише WADA, але має бути також предметом розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

– Має бути чи вже є предметом розслідування?

Достатньо було б, щоб НАБУ відкрило відповідне провадження

– Мені особисто це невідомо, але за великим рахунком, виходячи з норм Кримінально-процесуального кодексу України, згідно з яким будь-якої інформаційної заявки, в принципі, достатньо було б, щоб НАБУ відкрило відповідне провадження. Зроблено ці дії чи ні – це мені особисто невідомо. Можливо, згодом ми про це дізнаємося, коли будуть конкретні факти, і, можливо, конкретні пред'явлення, зокрема підозр конкретним особам. Але в даному випадку весь інтернет та всі ЗМІ України вже, грубо кажучи, протрубили, сповістили всіх про те, що такий факт має місце.

– Якщо такі підозри будуть пред'явлені, то чи правильно я розумію, що підозрюваними можуть стати Тобіас та Романчук – два тренери?

– Найімовірніше, це будуть ті особи, які будуть оприлюднені згодом у повному звіті, в якому WADA попередила. Поки що організація надала всім нам попередній короткий свій звіт та висновки.

– Ігорю, нинішня ситуація може якось вплинути на участь України в Олімпійських іграх? Чи можуть усувати команду, позбавляти права виступати під національним прапором тощо?

– WADA за великим рахунком разом зі спортивним арбітражним судом не надто обмежується у своїх санкціях. Але для нас певною мірою є позитивний момент у цій ситуації, де ми опинилися: є орієнтир у вигляді рішення щодо РУСАДУ, такого ж органу антидопінгового контролю, який був у Росії.

За підсумками цього рішення ми можемо сказати, що стосовно Росії, де були серйозніші порушення, максимум санкцій, які були застосовані, – це усунення збірної від змагань на 2 роки. І по-друге, це не стосується чемпіонатів Європи, це може стосуватися максимум чемпіонатів світу.

Щодо Олімпіади: якщо в даній ситуації WADA ухвалить рішення про те, що Україна має виступати не під своїм прапором і не під своїм гімном, і ми це рішення не заперечуватимемо, тоді воно дійсно діятиме. Якщо ж Україна це рішення оскаржить, то воно не діятиме, допоки Спортивний арбітражний суд не ухвалить остаточного рішення.

Або ж є варіант, що WADA не піде на таке рішення, розуміючи, грубо кажучи, ту практику і те рішення, яке було щодо Росії, що, наприклад, порушення, які б вони не були системними з боку НАДЦ (Нацiонального антидопiнгового центру України), за своєю глибиною і охоплення набагато менші, ніж були в Росії.

– Ви маєте на увазі реакцію держави на розкриті порушення чи залучення у цьому випадку російської держави та української держави до цих порушень? У випадку Росії, наскільки я пам'ятаю, співробітники ФСБ були причетні до заміни колб із аналізами спортсменів?

– Про це я й хочу сказати. Якраз за попередніми висновками WADA, наша українська ситуація зовсім не схожа на російську.

Суть у тому, щоб це попередити в майбутньому та розуміти, що країна реально зробила висновки

Так, йдеться саме про такий самий орган, як у Росії, у нас є НАДЦ, але у нас не той масштаб порушень. WADA заявляє про «системні» порушення, але масштаб, як ми бачимо попередньо, не той, що був у Росії. Тому я не думаю, що дійде до таких самих санкцій, які були застосовані щодо Росії, хоча, природно, ми їх не виключаємо, тому що це все в руках WADA та в руках тих осіб, які виявили ці факти.

Але все залежатиме, зокрема, від того, як я розумію, наскільки далеко ми підемо далі з оскарженням. Чи будемо оскаржувати це рішення чи не будемо, ми все-таки розслідуватимемо ці порушення, у тому числі за допомогою НАБУ в рамках країни.

– Тобто: як відреагує держава Україна на цю справу всередині самої себе?

– У тому числі, тому що суть не в тому, щоб покарати. Суть у тому, щоб це попередити в майбутньому та розуміти, що країна реально зробила висновки, і якнайшвидше ми можемо цю ситуацію виправити.