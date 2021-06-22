Теніс: із Даяни Ястремської зняли всі звинувачення в допінгу, вона може відновити змагання негайно

Із української тенісистки Даяни Ястремської зняли всі звинувачення в допінгу – як повідомили в Міжнародній федерації тенісу, вона може відновити змагання негайно.

Таке рішення ухвалив Незалежний трибунал Антидопінгової програми в тенісі, мовиться в повідомленні.

Як мовиться в рішенні, порушення антидопінгових правил, у якому її звинувачували, сталося без будь-якої вини чи недбалості з її боку, відтак проти неї не накладається ніяких заборон на участь у змаганнях.

Трибунал повністю прийняв пояснення Ястремської про те, яким чином у її системі здачі аналізів на заборонені речовини виявилася така заборонена речовина местеролон.

Проте, мовиться в рішенні трибуналу, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) чи Національний антидопінговий центр України можуть оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді.

«Рада й заспокоєна. З мене зняли всі звинувачення в порушеннях», – написала, коментуючи це рішення, Ястремська.

За її словами, засідання Незалежного трибуналу, на якому вона подала всі свої докази, відбулося ще попереднього дня, 21 червня, і того ж дня вона дізналася про його рішення. За її словами, Трибунал прийняв її пояснення, що позитивний результат тесту став наслідком забруднення її зразка для аналізу.

«Я багато чого пережила за останні шість місяців, і було нелегко впоратися з усіма негативними коментарями», – заявила українська тенісистка.

Ястремська також подякувала своїй родині, адвокатам, агентові і менеджерській компанії за постійну й незмінну підтримку, а своїм прихильникам – «за любов і повідомлення, які я отримала за цей важкий період».

Тепер, заявила спортсменка, вона чекає на повернення до «свого захоплення – тенісу». «Його відібрали в мене так надовго. Не дочекаюся, коли знову вирушу в тур», – додала вона.

За останні понад пів року 21-річна Ястремська пережила цілу низку рішень Міжнародної федерації тенісу, Незалежного трибуналу і Спортивного арбітражного суду, коли вона оскаржувала – дотепер невдало – рішення заборонити їй участь у змаганнях на час розслідування через виявлений у її аналізах заборонений допінг, починаючи ще з 7 січня.

За тим повідомленням, в аналізі сечі, який тенісистка здала поза змаганнями 24 листопада 2020 року, виявили продукти метаболізму местеролону – забороненого препарату з групи анаболіків. Позитивні тести на такі препарати означають обов’язкове усунення від змагань.

Як мовилося в тому повідомленні, Ястремську звинуватили в порушенні антидопінгових правил іще 22 грудня 2020 року і ще тоді ж ухвалили рішення тимчасово усунути її від змагань, яке набуло чинності 7 січня.

Сама Ястремська тоді ж оприлюднила заяву у відповідь, в якій «твердо» заявила, що ніколи не використовувала ніяких речовин для поліпшення показників чи заборонених речовин.

Як заявила тенісистка, вона вражена й шокована, особливо ж тому, що за два тижні до того тесту, 9 листопада, здавала ще один такий тест на турнірі в Лінці, і він був негативним – а після того турніру, останнього в 2020 році, вона припинила займатися тенісом, щоб відпочити перед новим сезоном. Таким чином, випливає з її слів, їй просто не було б сенсу вживати препарат.

Як писала Ястремська в своїй заяві, враховуючи це і дуже низьку концентрацію продуктів метаболізму местеролону, виявлену в її сечі, вона порадилася з фахівцями, які вважають, що такий результат відповідає можливому забрудненню її зразка для аналізу.

Даяна Ястремська в січні 2020 року досягла найвищого наразі показника в своїй тенісній кар’єрі, ставши 21-ю за рейтингом Жіночої тенісної асоціації, а її найкращим місцем у турнірах серії «Великого слему» був вихід у четверте коло на Вімблдоні 2019 року. Вона здобула три титули Жіночої тенісної асоціації в одиничних іграх.

Тим часом іще в січні почався тенісний сезон 2021 року, до якого Ястремська досі не була допущена.