Теніс: Даяні Ястремській відмовилися зняти тимчасовий недопуск до змагань

Українській тенісистці Даяні Ястремській відмовилися зняти тимчасовий недопуск до змагань, накладений на неї 7 січня на час розслідування через виявлений у її аналізах заборонений допінг, повідомила 23 січня Міжнародна федерація тенісу.

Таке рішення ухвалив голова Незалежного трибуналу, призначеного для розгляду її заяви, мовиться в повідомленні.

Це рішення можуть оскаржити в Спортивному арбітражному суді сама Ястремська, Всесвітнє антидопінгове агентство і Національний антидопінговий центр України, заявили в федерації.

Ястремська на цей час іще не реагувала на це повідомлення.

Рішення не допускати 20-річну тенісистку до змагань із 7 січня МФТ оприлюднила того ж дня. За тим повідомленням, в аналізі сечі, який тенісистка здала поза змаганнями 24 листопада 2020 року, виявили продукти метаболізму местеролону – забороненого препарату з групи анаболіків. Позитивні тести на такі препарати означають обов’язкове усунення від змагань.

Як мовилося в тому повідомленні, Ястремську звинуватили в порушенні антидопінгових правил іще 22 грудня 2020 року і ще тоді ж ухвалили рішення тимчасово усунути її від змагань, яке набуло чинності 7 січня.

Сама Ястремська тоді ж оприлюднила заяву у відповідь, в якій «твердо» заявила, що ніколи не використовувала ніяких речовин для поліпшення показників чи заборонених речовин.

Як заявила тенісистка, вона вражена й шокована, особливо ж тому, що за два тижні до того тесту, 9 листопада, здавала ще один такий тест на турнірі в Лінці, і він був негативним – а після того турніру, останнього в 2020 році, вона припинила займатися тенісом, щоб відпочити перед новим сезоном. Таким чином, випливає з її слів, їй просто не було б сенсу вживати препарат.

Як писала Ястремська в своїй заяві, враховуючи це і дуже низьку концентрацію продуктів метаболізму местеролону, виявлену в її сечі, вона порадилася з фахівцями, які вважають, що такий результат відповідає можливому забрудненню її зразка для аналізу. Крім того, сказала вона, їй повідомили, що местелорон призначають як ліки чоловікам, а для жінок його вживання не радять через шкідливі наслідки.

«Ви розумієте, що через конфіденційність процедур я не зможу на цій стадії подавати більше ніякої інформації. Але я зараз працюю зі своєю командою, і запевняю вас, що я дуже рішуче налаштована зробити все, щоб очистити своє ім’я», – наголосила вона.

Даяна Ястремська в січні 2020 року досягла найвищого наразі показника в своїй тенісній кар’єрі, ставши 21-ю за рейтингом Жіночої тенісної асоціації, а її найкращим місцем у турнірах серії «Великого слему» був вихід у четверте коло на Вімблдоні 2019 року. Вона здобула три титули Жіночої тенісної асоціації в одиничних іграх.

Тим часом цього місяця вже почався тенісний сезон 2021 року, зокрема турнір Жіночої тенісної асоціації в Абу-Дабі в Об’єднаних Арабських Еміратах. А 8 лютого починається перший значний чемпіонат цього року, Australian Open.