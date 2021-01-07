Теніс: Даяна Ястремська тимчасово усунена від змагань через допінг. Вона заперечує

Українська тенісистка Даяна Ястремська тимчасово, на час розслідування, усунена від змагань через виявлений у її аналізах заборонений допінг, повідомила Міжнародна федерація тенісу.

За цим повідомленням, в аналізі сечі, який 20-річна тенісистка здала поза змаганнями 24 листопада 2020 року, виявили продукти метаболізму местеролону – забороненого препарату з групи анаболіків. Позитивні тести на такі препарати означають обов’язкове усунення від змагань.

Як мовиться в повідомленні, оприлюдненому 7 січня, Ястремську звинуватили в порушенні антидопінгових правил іще 22 грудня 2020 року і ще тоді ж ухвалили рішення тимчасово усунути її від змагань, яке набуло чинності нині, 7 січня.

«Ястремська мала (і далі має) право на апеляцію рішення про усунення від змагань до голови Незалежного трибуналу, призначеного для розгляду її справи, але наразі вирішила не скористатися цим правом», – заявили в МФТ.

Сама Ястремська у відповідь оприлюднила заяву, в якій «твердо» заявляє, що ніколи не використовувала ніяких речовин для поліпшення показників чи заборонених речовин.

За її словами, вона отримала повідомлення від МФТ про згаданий позитивний тест «кілька днів тому».

Як заявила тенісистка, вона вражена й шокована, особливо ж тому, що за два тижні до того тесту, 9 листопада, здавала ще один такий тест на турнірі в Лінці, і він був негативним, а після того турніру, останнього в 2020 році, вона припинила займатися тенісом, щоб відпочити перед новим сезоном. Таким чином, випливає з її слів, їй просто не було б сенсу вживати препарат.

Як пише Ястремська в своїй заяві, враховуючи це і дуже низьку концентрацію продуктів метаболізму местеролону, виявлену в її сечі, вона порадилася з фахівцями, які вважають, що такий результат відповідає можливому забрудненню її аналізу. Крім того, каже вона, їй повідомили, що местелорон призначають як ліки чоловікам, а для жінок його вживання не радять через шкідливі наслідки.

«Ви розумієте, що через конфіденційність процедур я не зможу на цій стадії подавати більше ніякої інформації. Але я зараз працюю зі своєю командою, і запевняю вас, що я дуже рішуче налаштована зробити все, щоб очистити своє ім’я», – наголосила вона.

Даяна Ястремська в січні 2020 року досягла найвищого наразі показника в своїй тенісній кар’єрі, ставши 21-ю за рейтингом Жіночої тенісної асоціації, а її найкращим місцем у турнірах серії «Великого слему» був вихід у четверте коло на Вімблдоні 2019 року. Вона здобула три титули Жіночої тенісної асоціації в одиничних іграх.